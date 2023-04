Später Sieg für Haitzendorf gegen Mannersdorf

Details Samstag, 22. April 2023 00:47

1. Landesliga: Die Differenz von einem Treffer brachte Haitzendorf gegen Mannersdorf vor 175 Zuschauern den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Einen packenden Auftritt legte der SV Haitzendorf dabei jedoch nicht hin. Im Hinspiel wurde der ASK Mannersdorf mit 0:7 abgeschossen.

Vor 175 Zuschauern markierte Milan Csicsvari mit einer Drehung im Strafraum das 1:0 (11.). Florian Schuh ließ sich in der 37. Minute nicht zweimal bitten und verwertete per Abstauber zum 1:1 für Haitzendorf. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Nach 48 Minuten hatte ASK Mannersdorf bei einem Corner der Gäste Glück. Skacel klärte auf der Linie stehend. Nur fünf Minuten später gab es Elfmeteralarm, doch der Schiedsrichter sah kein Vergehen der Gäste. Die 74. Spielminute war schließlich der Wendepunkt der Begegnung. Marco Fuchs von Mannersdorf flog mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz. Der SV Haitzendorf brachte den Ball nach einem Eckball und dem darauf folgenden Tumult zum 2:1 über die Linie (80.). Als Torschütze wurde Tobias Böhm gefeiert. Am Schluss siegte Haitzendorf gegen den ASK Mannersdorf.

Später Treffer bringt den Sieg

Mannersdorf stellt die anfälligste Defensive der 1. Landesliga und hat bereits 47 Gegentreffer kassiert. Die Heimmannschaft hat auch nach der Pleite die 13. Tabellenposition inne. Die Offensive des ASK Mannersdorf zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – neun geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur fünf Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Mannersdorf alles andere als positiv. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den ASK Mannersdorf, sodass man lediglich drei Punkte holte.

Beim SV Haitzendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 32 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (38). Der Gast holte auswärts bisher nur zehn Zähler. Haitzendorf machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz zehn. Sieben Siege, zwei Remis und elf Niederlagen hat der SV Haitzendorf derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für Mannersdorf ist auf gegnerischer Anlage der SG Ortmann/Oed-Waldegg (Dienstag, 19:30 Uhr). Drei Tage später misst sich Haitzendorf mit dem SC Retz.

1. Landesliga: ASK Mannersdorf – SV Haitzendorf, 1:2 (1:1)

80 Tobias Boehm 1:2

37 Florian Schuh 1:1

11 Milan Csicsvari 1:0

