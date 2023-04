Ardagger/Viehdorf baut Serie in Kilb aus

Details Sonntag, 23. April 2023 00:01

1. Landesliga: Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen dem Ardagger/Viehdorf und Kilb an diesem 22. Spieltag. Vollends überzeugen konnte Ardagger/Viehdorf dabei jedoch nicht. Im Hinspiel waren die Teams mit einer 1:1-Punkteteilung auseinandergegangen.

Alexander Weinstabl war vor 250 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (7.). Nach einem langen Abschlag von Moritz Herbst war Alexander Weinstabl auf und davon und sorgte mit einem herrlichen Lupfer für das 1:0. Nach einem Freistoß von der Outlinie kam der Abpraller zu Jan-Sebastian Koppensteiner und der ließ sich in der 28. Minute nicht zweimal bitten und verwertete mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte zum 1:1 für den SCU-GLD Kilb. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Der Tabellenführer wollte beim Schlusslicht aber keine Punkte abgeben. Gabriel Spreitzer machte in der 61. Minute mit einem Distanzschuss das 2:1 des SG Ardagger/Viehdorf perfekt. Unter dem Strich nahm der Ardagger/Viehdorf bei Kilb einen Auswärtssieg mit.

Sieg Nummer 13 für den Leader

Mit lediglich 14 Zählern aus 20 Partien steht der SCU-GLD Kilb auf dem Abstiegsplatz. Der Gastgeber musste schon 33 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur drei Siegen und fünf Unentschieden sind die Aussichten von Kilb alles andere als positiv.

Ardagger/Viehdorf ist nach dem Erfolg weiter der Primus der 1. Landesliga. Mit nur zehn Gegentoren stellen die Gäste die sicherste Abwehr der Liga. Mit dem Sieg baute der Ardagger/Viehdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der SG Ardagger/Viehdorf 13 Siege, fünf Remis und kassierte erst eine Niederlage.

Der SCU-GLD Kilb steckt nach fünf Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Ardagger/Viehdorf mit aktuell 44 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Vor heimischem Publikum trifft Kilb am nächsten Freitag auf den SV Langenrohr, während der SG Ardagger/Viehdorf am selben Tag die SV Gloggnitz in Empfang nimmt.

1. Landesliga: SCU-GLD Kilb – SG Ardagger/Viehdorf, 1:2 (1:1)

61 Gabriel Spreitzer 1:2

28 Jan-Sebastian Koppensteiner 1:1

7 Alexander Weinstabl 0:1

