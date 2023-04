Remis zwischen Spratzern und Schrems

Details Sonntag, 23. April 2023 00:05

1. Landesliga: Im Spiel ASV Ofenbinder Spratzern gegen den ASV EATON Schrems trennten sich die Gegner mit einem 1:1-Remis. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Das Hinspiel hatte der ASV Schrems vor heimischer Kulisse mit 3:1 zu den eigenen Gunsten entschieden.

Das Spiel in Halbzeit eins war ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Doch Zwingendes war bei beiden Teams nicht dabei. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Kiril Ognyanov erzielte vor 185 Zuschauern das 1:0 (56.). Nach einem Angriff über die linke Seite und eine perfekte Hereingabe, nickte Ognyanov per Kopf völlig unbedrängt ein. Schrems bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Christian Hauptmann für den Ausgleich sorgte (58.). Hauptmann kam an der Strafraumgrenze an den Ball, drehte sich und traf mit einem Schuss ins lange Eck. Letzten Endes wurde in der Begegnung des ASV Spratzern mit dem ASV EATON Schrems kein Sieger gefunden.

Hauptmann trifft zum Remis

Zu mehr als Platz 14 reicht die Bilanz von Spratzern derzeit nicht. Die Ausbeute der Offensive ist bei der Heimmannschaft verbesserungswürdig, was man an den erst 16 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Der ASV Ofenbinder Spratzern verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und 13 Niederlagen. Fünf Spiele währt nun für den ASV Spratzern die Serie ohne Niederlage, jedoch gelang es nicht, den Lauf von drei Siegen hintereinander auszubauen.

Der ASV Schrems holte auswärts bisher nur elf Zähler. Der Gast findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Sieben Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat Schrems momentan auf dem Konto. Der ASV EATON Schrems musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten vier Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Auf 15. Rang hielt sich Spratzern in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die dritte Position inne.

Das nächste Spiel des ASV Ofenbinder Spratzern findet in zwei Wochen statt, wenn man am 06.05.2023 den SV Waidhofen/Thaya empfängt. Nächster Prüfstein für den ASV Schrems ist auf heimischer Anlage der ASK Mannersdorf (Freitag, 19:30 Uhr).

1. Landesliga: ASV Ofenbinder Spratzern – ASV EATON Schrems, 1:1 (0:0)

58 Christian Hauptmann 1:1

56 Kiril Ognyanov 0:1

