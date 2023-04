Die SV Gloggnitz untermauert gegen Waidhofen/Thaya ihre Heimstärke

Details Sonntag, 23. April 2023 00:19

1. Landesliga: Nach der Auswärtspartie gegen die SV Gloggnitz stand der SV Waidhofen/Thaya mit leeren Händen da. Die SV Gloggnitz siegte mit 2:0. Gloggnitz hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Das Hinspiel gegen das Heimteam hatte Waidhofen/Thaya für sich entschieden und einen 2:0-Sieg gefeiert.

In Halbzeit eins waren beide Mannschaften darauf bedacht in der Defensive keine Fehler zu begehen. So kam es auch zu wenigen Torraumszenen und folglich zu keinen Toren. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Die Heimelf dominierte dann die zweite Halbzeit und drängte die Gäste aus Waidhofen/Thaya immer wieder in deren eigenen Hälfte. Die SV Gloggnitz konnte sich bei Raphael Pirollo bedanken, der vor 200 Zuschauern in der Schlussphase einen wichtigen Treffer herbeiführte (74.). Nach einer Flanke aus dem linken Halbfeld, nickte Pirollo zur Führung ein. Kurz vor Ultimo war noch Patrick Handler zur Stelle und zeichnete, nach einer sehenswerten Kombination, für das zweite Tor der SV Gloggnitz verantwortlich (83.). Am Ende stand Gloggnitz als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Gloggnitz mit 41 Treffern beste Offensive

Die SV Gloggnitz stabilisiert nach dem Erfolg über Waidhofen die eigene Position im Klassement. Erfolgsgarant der SV Gloggnitz ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 41 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Gloggnitz sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch vier Unentschieden und vier Niederlagen dazu. Die SV Gloggnitz erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Der SV Waidhofen/Thaya holte auswärts bisher nur zwei Zähler. Der Gast findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Nun musste sich Waidhofen/Thaya schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Auftritte von Waidhofen waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Während die SV Gloggnitz am nächsten Freitag (19:30 Uhr) beim SG Ardagger/Viehdorf gastiert, duelliert sich der SV Waidhofen/Thaya zeitgleich mit der SKN St. Pölten Juniors.

1. Landesliga: SV Gloggnitz – SV Waidhofen/Thaya, 2:0 (0:0)

83 Patrick Handler 2:0

74 Raphael Pirollo 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei