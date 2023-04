Mannersdorf verliert bei Ortmann/Oed-Waldegg

Details Mittwoch, 26. April 2023 00:59

1. Landesliga: Gegen den Ortmann/Oed-Waldegg holte sich Mannersdorf vor rund 90 Besuchern eine 0:3-Schlappe ab. Ortmann/Oed-Waldegg ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den ASK Mannersdorf einen klaren Erfolg. Das Hinspiel bei Mannersdorf hatte der SG Ortmann/Oed-Waldegg schlussendlich mit 2:0 für sich entschieden.

Den ersten Warnschuss gaben die Heimsichen bereits in Minute eins ab. Die Gastgeber machten Druck, konnten aber in den ersten 45 Minuten nichts Zählbares heraus holen. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Jacob Paul brachte den ASK Mannersdorf per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 51. und 61. Minute (Elfmeter) vollstreckte. Die Gäste aus Mannersdorf versuchten nun etwas mehr Spielkontrolle zu generieren, kamen aber nicht zu einem Treffer. Den Gastgebern gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (88.) durch Johannes Panzenböck. Am Schluss fuhr Ortmann/Oed-Waldegg gegen Mannersdorf auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Abstiegssorgen bei Mannersdorf

Der SG Ortmann/Oed-Waldegg konnte sich gegen den ASK Mannersdorf auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. In der Defensive des Ortmann/Oed-Waldegg griffen die Räder ineinander, sodass Ortmann/Oed-Waldegg im bisherigen Saisonverlauf erst 17-mal einen Gegentreffer einsteckte. Zehn Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat der SG Ortmann/Oed-Waldegg derzeit auf dem Konto. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim Ortmann/Oed-Waldegg etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte Ortmann/Oed-Waldegg.

Mannersdorf holte auswärts bisher nur drei Zähler. Die Abstiegssorgen des Gasts sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des ASK Mannersdorf ist deutlich zu hoch. 48 Gegentreffer – kein Team der 1. Landesliga fing sich bislang mehr Tore ein. Mannersdorf kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Der ASK Mannersdorf ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Nach der klaren Niederlage gegen den SG Ortmann/Oed-Waldegg ist Mannersdorf weiter das defensivschwächste Team der 1. Landesliga.

Schon am Samstag ist der Ortmann/Oed-Waldegg wieder gefordert, wenn der SC Zwettl zu Gast ist. Am 28.04.2023 reist der ASK Mannersdorf zur nächsten Partie zum ASV EATON Schrems.

1. Landesliga: SG Ortmann/Oed-Waldegg – ASK Mannersdorf, 3:0 (0:0)

88 Johannes Panzenboeck 3:0

61 Jacob Paul 2:0

51 Jacob Paul 1:0

