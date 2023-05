Rohrbach/St. Veit feiert Heimsieg gegen Ortmann/Oed-Waldegg

Details Samstag, 06. Mai 2023 00:05

1. Landesliga: Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die der Rohrbach/St. Veit mit 2:1 gegen den Ortmann/Oed-Waldegg für sich entschied. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Nach den 90 Minuten im Hinspiel waren die beiden Kontrahenten ohne einen Torerfolg mit jeweils einem Punkt auseinandergegangen.

Lange Zeit plätscherte das Spiel ohne nennenswerte Szenen dahin. Rohrbach/St. Veit ging vor 250 Zuschauern in Führung. Marco Moser war es, der in der 41. Minute zur Stelle war. Ein Tor auf Seiten der Gastgeber machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Kurz nachdem die Seiten getauscht waren, legten die Gastgeber nach. Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Moser bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (46.) und sorgte für eine zunächst beruhigende Führung. Doch nur sechs Minuten nach dem zweiten Treffer der heimischen, schöpften die Gäste wieder Hoffnung. Das 1:2 von Ortmann/Oed-Waldegg bejubelte Marco Meitz (52.). Die Gäste versuchten auf den Ausgleich zu drängen, doch der wollte nicht mehr gelingen. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten des SG Rohrbach/St. Veit.

Doppelpacker Moser schießt Rohrbach/St. Veit zum Heimsieg

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition des Rohrbach/St. Veit aus und brachte eine Verbesserung auf Platz acht ein. Rohrbach/St. Veit verbuchte insgesamt acht Siege, sieben Remis und acht Niederlagen.

Trotz der Schlappe behält der SG Ortmann/Oed-Waldegg den sechsten Tabellenplatz bei. Zehn Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Für den Ortmann/Oed-Waldegg sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Der SG Rohrbach/St. Veit tritt am kommenden Freitag beim SV Haitzendorf an, Ortmann/Oed-Waldegg empfängt am selben Tag den ASK Kottingbrunn.

1. Landesliga: SG Rohrbach/St. Veit – SG Ortmann/Oed-Waldegg, 2:1 (1:0)

52 Marco Meitz 2:1

46 Marco Moser 2:0

41 Marco Moser 1:0

