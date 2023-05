Die SV Gloggnitz von Kilb nicht zu stoppen

Details Sonntag, 07. Mai 2023 00:01

1. Landesliga: Bei der SV Gloggnitz gab es für Kilb nichts zu holen. Der Tabellenletzte verlor das Spiel vor rund 130 Zuschauern klar mit 2:5. Gloggnitz setzte sich standesgemäß gegen den SCU-GLD Kilb durch. Das Hinspiel war mit einem 2:1-Sieg der SV Gloggnitz bei Kilb geendet.

Vor 130 Zuschauern stellte Viktor Okolo das 1:0 für die SV Gloggnitz sicher (7.). Bereits in der elften Minute erhöhte Gerald Peinsipp den Vorsprung der Heimmannschaft auf 2:0. Danach scahltete das Heimteam zumindest bei den Treffern einen Gang runter. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Kurz nachdem das Spiel wieder angepfiffen wurde, trafen die Gäste zum ersten Mal. Jan-Sebastian Koppensteiner witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für den SCU-GLD Kilb ein (49.). Nach einer Stunde dürfte die aufkeimende Hoffnung des Tabellennachzüglers schon wieder verflogen sein. Robin Maydl machte in der 60. Minute das 3:1 von Gloggnitz perfekt. In der 67. Minute legte die SV Gloggnitz durch einen Treffer von Emre Can Yesilöz zum 4:1 nach. Drei Minuten später meldeten sich die Gäste wieder. Gloggnitz musste den Treffer von Tobias Mayerhofer zum 2:4 hinnehmen (70.). Der Treffer von Patrick Handler in der 77. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Nach abgeklärter Leistung blickte die SV Gloggnitz auf einen klaren Heimerfolg über Kilb.

Gloggnitz voll im Titelrennen

Mit dem souveränen Sieg gegen den SCU-GLD Kilb festigte die SV Gloggnitz die dritte Tabellenposition. Gloggnitz präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 48 geschossene Treffer gehen auf das Konto der SV Gloggnitz. Mit dem Sieg baute Gloggnitz die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte die SV Gloggnitz 13 Siege, vier Remis und kassierte erst vier Niederlagen. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der die SV Gloggnitz ungeschlagen ist.

Kilb schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 38 Gegentore verdauen musste. Nun mussten sich die Gäste schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim SCU-GLD Kilb noch ausbaufähig. Nur vier von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Am nächsten Dienstag (20:00 Uhr) reist die SV Gloggnitz zum SV Haitzendorf, drei Tage später begrüßt Kilb die SKN St. Pölten Juniors auf heimischer Anlage.

1. Landesliga: SV Gloggnitz – SCU-GLD Kilb, 5:2 (2:0)

77 Patrick Handler 5:2

70 Tobias Mayerhofer 4:2

67 Emre Can Yesiloez 4:1

60 Robin Maydl 3:1

49 Jan-Sebastian Koppensteiner 2:1

11 Gerald Peinsipp 2:0

7 Viktor Okolo 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei