Punkteteilung zwischen Retz und Waidhofen/Thaya

1. Landesliga: Der SC Retz ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen Waidhofen/Thaya hinausgekommen. Waidhofen erwies sich vor 370 Zuschauern gegen den SC Retz als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Das Hinspiel beider Teams war 3:1 für den SV Waidhofen/Thaya geendet.

Ein Doppelpack brachte den SC Retz in eine komfortable Position: Jan Schulmeister war gleich zweimal zur Stelle (10./25.). Beim 1:0 enteilte er der Hintermannschaft der Gäste und schob flach ein. Das 2:0 erzielte er vom Elfmeterpunkt aus. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Die Gäste hatten nach 54 Minuten die erste Chance im zweiten Durchgang. Das 1:2 war das Verdienst von Fabian Teufel. Er war in der 57. Minute per Kopf zur Stelle, nachdem sich Keeper und Abwehrspieler bei einem Freistoß nicht einig waren. In der 72. Minute gelang Waidhofen/Thaya, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Jannik Michael Scherzer. Und es war ein absolutes Traumtor. Nach einem Einwurf konnten die Gastgeber nur bedingt klären. Scherzer übernahm den Ball an der Strafraumgrenze volley in der Luft und beförderte das Spielgerät unhaltbar ins Kreuzeck. Gedanklich hatte der SC Retz den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte den Gästen am Ende noch den Teilerfolg.

Mit Traumtor zum Ausgleich

Auf neuntem Rang hielt sich der SC Retz in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die dritte Position inne. Das Heimteam bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sieben. Zehn Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat der SC Retz momentan auf dem Konto. Der SC Retz blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Waidhofen in der Tabelle auf Platz zwölf. Der SV Waidhofen/Thaya verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und 13 Niederlagen. Waidhofen/Thaya verliert weiter an Boden und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Am Dienstag empfängt der SC Retz die SKN St. Pölten Juniors. Als Nächstes steht Waidhofen dem SC Zwettl gegenüber (Freitag, 19:30 Uhr).

1. Landesliga: SC Retz – SV Waidhofen/Thaya, 2:2 (2:0)

72 Jannik Michael Scherzer 2:2

57 Fabian Teufel 2:1

25 Jan Schulmeister 2:0

10 Jan Schulmeister 1:0

