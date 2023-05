Schremser Saritas schnürt Doppelpack gegen Rohrbach/St. Veit

Details Sonntag, 21. Mai 2023 00:10

1. Landesliga: Am Samstag begrüßte der SG Rohrbach/St. Veit den ASV EATON Schrems. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten der Gäste aus. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit dem ASV Schrems ein 2:1-Sieger feststand.

Fast eine halbe Stunde lang verlief die Partie torlos. Mit einem schnellen Doppelpack (29./32.) zum 2:0 schockte Deniz Saritas den Rohrbach/St. Veit. Dieser Vorsprung verhalf Schrems zu mehr Sicherheit. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Die Schlussphase war bereits angebrochen, als Kevin Haider vor 100 Zuschauern einen weiteren Treffer für Schrems erzielte (71.) und auf 3:0 stellte. Das Spiel war somit entschieden, denn die Gastgeber kamen nur noch zu Ergebniskosmetik. Arjanit Hadergjonaj verkürzte für Rohrbach/St. Veit später in der 79. Minute auf 1:3. Letzten Endes ging der ASV EATON Schrems im Duell mit dem Heimteam als Sieger hervor.

Beide im gesicherten Tabellenmittelfeld

Trotz der Niederlage belegt der SG Rohrbach/St. Veit weiterhin den neunten Tabellenplatz. Acht Siege, sieben Remis und zehn Niederlagen hat der Rohrbach/St. Veit derzeit auf dem Konto. Für Rohrbach/St. Veit sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Die drei Punkte brachten für den ASV Schrems keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Schrems verbuchte insgesamt neun Siege, sieben Remis und acht Niederlagen.

Der SG Rohrbach/St. Veit hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 31.05.2023 gegen den SCU-GLD Kilb. Nächsten Freitag (19:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen des ASV EATON Schrems mit dem ASK Kottingbrunn.

1. Landesliga: SG Rohrbach/St. Veit – ASV EATON Schrems, 1:3 (0:2)

79 Arjanit Hadergjonaj 1:3

71 Kevin Haider 0:3

32 Deniz Saritas 0:2

29 Deniz Saritas 0:1

