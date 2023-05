Kilb schlägt ASV Spratzern im Kellerduell

Details Montag, 22. Mai 2023 00:12

1. Landesliga: Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom ASV Spratzern und Kilb, die vor 350 Zuschauern mit 0:1 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatte der SCU-GLD Kilb die Oberhand behalten und einen 2:0-Erfolg davongetragen.

Nach 26 Minuten versuchten die Heimischen einen Freistoß in die Gefahrenzone zu bringen, doch der Ball ging an Freund und Feind vorbei. In der 29. Minute gingen die Gäste in Front. Maximilian Kerschner war es, der vor 350 Zuschauern zur Stelle war. Er verwertete eine Flanke von der linken Seite und stieg in der Mitte am höchsten. Sein Kopfball landete per Aufsitzer im langen Eck zum 1:0. In Minute 41 versuchte es Milos Jankovic, doch sein Freistoß aus gut 18 Metern auf das kurze Eck konnte von Kilbs Keeper Simnon Neudhart pariert werden. Mit der knappen Führung der Gäste ging es in die Kabinen. Nach 50 Minuten versuchten es die Heimischen mit einem schön vorgetragenen Angriff über die linke Seite. Die Hereingabe wurde zunächst von Torhüter Neudhart abgewehrt, fand aber den Weg zu Milos Jankovic. Dessen Versuch landete fast zum Ausgleich im Tor, doch Julian Falkensteiner klärte den Ball im letzten Moment an die eigene Querlatte. Nach einer Stunde fanden die Gäste zwei weitere Chancen vor, doch die Gefahr hielt sich dabei in Grenzen. Eine gute Viertelstunde vor Schluss hatten die Gastgeber die nächste Chance auf den Ausgleich. Doch Keeper Neudhart konnte mit einer Fußabwehr die Führung festhalten. In der 84. Spielminute hätten die Gäste den Sack zumachen können. Doch nach einem Freistoß kam Falknesteiner zwar vor Keeper Marcel Reichmann an den Ball, konnte diesen aber aus kürzester Distanz nicht über die Linie drücken. In Minute 95 sah Spratzerns Paul Temper noch Gelb-Rot. Schließlich holte Kilb gegen den direkten Abstiegskonkurrenten die Big Points und feierte einen 1:0-Sieg.

Wichtiger Sieg im Abstiegskampf für Kilb

Spratzern rangiert mit 20 Zählern auf dem 14. Platz des Tableaus. Im Angriff des Heimteams herrscht Flaute. Erst 17-mal brachte der ASV Ofenbinder Spratzern den Ball im gegnerischen Tor unter. Der ASV Spratzern kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und fünf Unentschieden in der Bilanz. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Spratzern etwas bescheiden daher. Lediglich fünf Punkte ergatterte der ASV Ofenbinder Spratzern.

Der SCU-GLD Kilb verließ mit dem Erfolg die Schlussposition der 1. Landesliga. Im Angriff weist Kilb deutliche Schwächen auf, was die nur 20 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Der SCU-GLD Kilb verbuchte insgesamt fünf Siege, sechs Remis und 13 Niederlagen.

Am kommenden Samstag tritt der ASV Spratzern bei der SV Gloggnitz an, während Kilb einen Tag zuvor den ASK Mannersdorf empfängt.

1. Landesliga: ASV Ofenbinder Spratzern – SCU-GLD Kilb, 0:1 (0:1)

29 Maximilian Kerschner 0:1

