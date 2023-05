Haitzendorf schlägt Ortmann/Oed-Waldegg in letzter Minute

Details Samstag, 27. Mai 2023 00:01

1. Landesliga: Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Haitzendorf mit 2:1 gegen den Ortmann/Oed-Waldegg für sich entschied. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatte Ortmann/Oed-Waldegg nichts anbrennen lassen und war als 3:0-Sieger vom Platz gegangen.

In den Anfangsminuten hatten die Gäste etwas mehr vom Spiel, wurden aber nicht gefährlich. Den ersten Warnschuss gaben die Heimischen nach acht Minuten ab, doch der Ball wurde noch entscheidend abgefälscht und verfehlte das Tor. Danach kamen die Gastgeber besser in die Partie. Johannes Panzenböck traf nach 15 Minuten zwar ins Haitzendorfer Tor, doch der Treffer wurde wegen Abseits aberkannt. Vor einer Kulisse von 200 Zuschauern war es Sebastian Klauser, der einen weiten Ball auf der rechten Seite in den Strafraum führte, im Fallen ins lange Eck traf und das 1:0 für die Gäste erzielte. Komfortabel war die Pausenführung des SG Ortmann/Oed-Waldegg nicht, aber immerhin ging der Ortmann/Oed-Waldegg mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Für das 1:1 des SV Haitzendorf zeichnete Stefan Nestler verantwortlich (47.). Nestler kam in der Mitte an den Ball und zog aus gut 22 Metern einfach mal ab und traf zum Ausgleich unter die Latte. Was ist schlimmer als ein Eigentor? Durch ein Eigentor in der Nachspielzeit in Rückstand zu geraten. Unglücksrabe Roland Hofer gelang dieses Kunststück, fälschte einen scharfen und flachen Ball von der rechten Seite unhaltbar ab und brachte die Heimmannschaft damit kurz vor dem Abpfiff in Führung (91.). Am Schluss gewann Haitzendorf gegen Ortmann/Oed-Waldegg.

Eigentor entschied ein ausgeglichenes Match

Beim SV Haitzendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 41 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (47). Haitzendorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt neun Siege, vier Unentschieden und 13 Pleiten.

Der SG Ortmann/Oed-Waldegg verbuchte insgesamt elf Siege, vier Remis und zwölf Niederlagen. In den letzten Partien hatte der Ortmann/Oed-Waldegg kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Der SV Haitzendorf tritt am kommenden Freitag beim SV Langenrohr an, Ortmann/Oed-Waldegg empfängt am selben Tag den ASV EATON Schrems.

1. Landesliga: SV Haitzendorf – SG Ortmann/Oed-Waldegg, 2:1 (0:1)

91 Eigentor durch Roland Hofer 2:1

47 Stefan Nestler 1:1

21 Sebastian Klauser 0:1

