ASV Schrems triumphiert über Kottingbrunn

Details Samstag, 27. Mai 2023 00:06

1. Landesliga: Rund 250 Zuschauer wohnten dem Spiel der 27. Runde in Schrems bei. Beim ASV EATON Schrems holte sich der ASK Kottingbrunn eine 0:2-Schlappe ab. Gegen den ASV Schrems setzte es für Kottingbrunn eine ungeahnte Pleite. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.

In MInuten zwei kamen die Gäste erstmals gefährlich in den Strafraum, doch der Kopfball von Benjamin Mustafic ging klar am Tor vorbei. Nur zwei Minuten später versuchte sich Lukas Zeiler mit einem Abschluss, doch den konnte der Gästekeeper locker fangen. Deniz Saritas traf vor 250 Zuschauern nach acht Minuten zur Führung für Schrems. Nach einem starken Angriff über die rechte Seite wurde der Ball in den Rückraum gelegt, wo Kiril Ognyanov den Ball durch ließ und Saritas flach ins lange Eck einschieben konnte. In Minute 17 wurde ein weiter Einwurf der Gäste brandgefährlich. Zunächst konnte Schrems-Torhüter Michael Gruber den Ball von Oliver Peterseil aus kurzer Distanz noch mit einem Reflex klären, doch der landete an der wzeiten Stange, wo Mustafic den Ball aus wenigen Zentimetern nur an den Außenpfosten lenken konnte. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung der Heimmannschaft bestehen. In Halbzeit zwei versuchte Kottingbrunn den Ausgleich zu erzielen, warf vor allem in den Schlussminuten alles nach vorne, doch es kam anders. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Florian Weixelbraun für einen Treffer sorgte (93.). Clemens Seidl tanzte auf der rechten Seite seinen gegenspieler aus und legte flach auf Weixelbraun ab. Der verschaffte sich mit einem kurzen Haken genug Platz und traf aus fünf Metern zum 2:0. Zum Schluss feierte der ASV EATON Schrems einen dreifachen Punktgewinn gegen den ASK Kottingbrunn.

Kottingbrunn patzt im Titelkampf

Der ASV Schrems verbuchte insgesamt zehn Siege, sieben Remis und acht Niederlagen.

Die gute Bilanz von Kottingbrunn hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelten die Gäste bisher 16 Siege, drei Remis und sieben Niederlagen.

Am kommenden Montag tritt Schrems beim SV Langenrohr an, während der ASK Kottingbrunn zwei Tage später den SC Retz empfängt.

1. Landesliga: ASV EATON Schrems – ASK Kottingbrunn, 2:0 (1:0)

93 Florian Weixelbraun 2:0

8 Deniz Saritas 1:0

