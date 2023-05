Remis zwischen Gloggnitz und Spratzern

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:01

1. Landesliga: Obwohl die SV Gloggnitz auf dem Papier der klare Favorit war, kamen die Gastgeber gegen den ASV Ofenbinder Spratzern vor 260 Zuschauern nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Die Zeichen deuteten im Vorfeld auf einen Sieg der SV Gloggnitz, jedoch wurden diese nicht bestätigt. Gloggnitz hatte den ASV Spratzern im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 4:0 gesiegt.

Die ersten Minuten gehörten den Gastgebern. Doch die erste Großchance hatten die Gäste aus Spratzern, als ein Rückpass beinahe zu einem Gegentor führte (13.). Der Abschluss ging jedoch neben das Tor. In Minute 27 dann der Schock. Nach einem Zweikampf blieb Loris Pirollo schreiend am Boden liegend. Das Spiel wurde sofort unterbrochen und Pirollo musste verletzt raus und wurde mit der rettung abtransportiert. Nach einer minutenlangen Unterbrechung ging es dann weiter. Nach einem herrlichen Lupfer kam Lukas Matschinger, der für Pirollo eingewechselt wurde, frei zum Abschluss, doch sein Volley ging ins Außennetz (38.). Raphael Pirollo war es, der vor 260 Zuschauern in der 41. Minute das 1:0 für die SV Gloggnitz besorgte. Nach einem Angriff über die linke Seite, wurde die Abwehr der Gäste mit Kurzpassspiel im Strafraum in Unordnung gebracht. Ein Rückpass an die Strafraumgrenze landete bei Pirollo, der mit viel Gefühl den Ball im langen Eck versenkte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatten die Gäste die große Ausgleichsmöglichkeit. David Budimir scheiterte im Eins-gegen-Eins an Keeper Stefan Bliem (44.). Aus der Ruhe ließ sich Spratzern nicht bringen. Ein starker Angriff über die rechte Seite kam hoch in den Strafraum. Christoph Speiser erzielte den Ausgleich (47.) mit einem Volley aus kurzer Distanz. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. In Halbzeit zwei waren Torchancen eher Mangelware. In Minute 85 landete der Ball aus kurzer Distanz nur am Pfosten der Heimsichen. Zwei Minuten später fanden die Hausherren durch Robin Maydl eine gute Chance vor (87.), doch auch hier sollte kein Tor mehr fallen. Als Schiedsrichter Christopher Mayrhofer das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.

Doch noch gepunktet: Treffer von Speiser reicht zum Remis

Mit 48 gesammelten Zählern hat die SV Gloggnitz den vierten Platz im Klassement inne. Mit beeindruckenden 53 Treffern stellt Gloggnitz den besten Angriff der 1. Landesliga, allerdings fand der ASV Ofenbinder Spratzern diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei der SV Gloggnitz noch ausbaufähig. Nur fünf von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und der ASV Spratzern rangiert auf Rang 14. Im Angriff des Gasts herrscht Flaute. Erst 18-mal brachte Spratzern den Ball im gegnerischen Tor unter. Die vergangenen Spiele waren für den ASV Ofenbinder Spratzern nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

Nächster Prüfstein für die SV Gloggnitz ist der ASK Mannersdorf (Freitag, 19:30 Uhr). Der ASV Spratzern misst sich am selben Tag mit der SKN St. Pölten Juniors (18:00 Uhr).

1. Landesliga: SV Gloggnitz – ASV Ofenbinder Spratzern, 1:1 (1:1)

47 Christoph Speiser 1:1

41 Raphael Pirollo 1:0

