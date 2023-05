Ardagger/Viehdorf weist den SC Retz früh in die Schranken

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:02

1. Landesliga: Durch ein 2:1 holte sich der Ardagger/Viehdorf zu Hause vor 570 Zuschauern drei Punkte. Der Gast SC Retz hatte das Nachsehen. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für das Heimteam. Das Hinspiel beider Teams war 1:0 für Ardagger/Viehdorf geendet.

Ein Doppelpack brachte den SG Ardagger/Viehdorf in eine komfortable Position: Martin Grubhofer war gleich zweimal zur Stelle (12./19.). Beim 1:0 landete ein Abschluss vom Sechzehner, nach einem Eckball, am Kopf von Grubhofer, der aus kurzer Distanz einköpfen konnte. Bei seinem zweiten Treffer kam Grubhofer alleine vor Keeper Sebastian Bacher an den Ball, suchte sich die Ecke aus und schob seelenruhig ein. Vor einer Kulisse von 570 Zuschauern war es Richard Aigner, der zu seinem Torhüter zurück spielen wollte, diesen jedoch ins eigene Tor lenkte und das 1:2 für den SC Retz erzielte. Nach der Pause plätscherte das Spiel eher dahin. Zwingende Torchancen waren nicht mehr zu sehen. Den Grundstein für den Sieg über den Gast legte der Ardagger/Viehdorf bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Grubhofer mit Doppelpack der Mann des Tages

Mit nur 17 Gegentoren stellt Ardagger/Viehdorf die sicherste Abwehr der Liga. Der SG Ardagger/Viehdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 16 Erfolgen, sechs Punkteteilungen und vier Niederlagen vor.

Nachdem der SC Retz die Hinserie auf Platz neun abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt der SC Retz aktuell den vierten Rang. Der SC Retz verbuchte insgesamt zehn Siege, sechs Remis und neun Niederlagen. Mit dem Gewinnen tut sich der SC Retz weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Der Ardagger/Viehdorf tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim SC Zwettl an. Bereits zwei Tage vorher reist der SC Retz zum ASK Kottingbrunn. Anpfiff ist ebenfalls um 19:30 Uhr.

1. Landesliga: SG Ardagger/Viehdorf – SC Retz, 2:1 (2:1)

21 Eigentor durch Richard Aigner 2:1

19 Martin Grubhofer 2:0

12 Martin Grubhofer 1:0

