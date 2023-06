Ortmann/Oed-Waldegg untermauert gegen Schrems Heimstärke

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:02

1. Landesliga: Schrems kehrte vom Auswärtsspiel gegen den Ortmann/Oed-Waldegg mit leeren Händen zurück. Am Ende hieß es vor 120 Zuschauern 0:2. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Ortmann/Oed-Waldegg die Nase vorn. Der ASV EATON Schrems war beim 2:1 als Sieger des Hinspiels hervorgegangen.

In Halbzeit eins sah das Spiel nur wenige Höhepunkte. Die Partie fand meist im Mittelfeld statt und ließ beide Offensivreihen erstmal ungenutzt. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Der SG Ortmann/Oed-Waldegg ging vor 120 Zuschauern in Führung. Marco Meitz war es, der in der 48. Minute zur Stelle war und einen Freistoß aus gut 25 Metern im Eck versenkte. Lukas Schneider versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber (62.), nachdem ein geblockter Abschluss von Marco Meitz vor seinen Füßen landete und er mit viel Übersicht ins lange Eck traf. Als Schiedsrichter Andreas Gwandner die Begegnung beim Stand von 2:0 letztlich abpfiff, hatte der Ortmann/Oed-Waldegg die drei Zähler unter Dach und Fach.

Ungefährdeter Heimsieg

Die Bilanz von Ortmann/Oed-Waldegg ist mit zwölf Siegen und zwölf Niederlagen ausgeglichen. Das setzt sich auch beim Torverhältnis (30:30) konsequent fort. Folgerichtig findet sich der SG Ortmann/Oed-Waldegg im Tabellenmittelfeld wieder.

Mit diesem Sieg zog der Ortmann/Oed-Waldegg am ASV Schrems vorbei auf Platz sechs. Die Gäste fielen auf die siebte Tabellenposition.

Schrems hat am Donnerstag Heimrecht und begrüßt den SV Haitzendorf. Da kann sich Schrems den sechsten Platz wieder zurück holen.

1. Landesliga: SG Ortmann/Oed-Waldegg – ASV EATON Schrems, 2:0 (0:0)

62 Lukas Schneider 2:0

48 Marco Meitz 1:0

