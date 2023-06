Ardagger/Viehdorf macht gegen Zwettl den Aufstieg greifbar

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:01

1. Landesliga: Mit Zwettl und dem Ardagger/Viehdorf trafen sich am Freitag vor 585 Zuschauern zwei Topteams. Für den SC Zwettl schien Ardagger/Viehdorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SG Ardagger/Viehdorf heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Der knappe 1:0-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit dem SG Ardagger/Viehdorf Glücksgefühle beschert.

Richard Aigner stand im Strafraum genau richtig ung staubte vor 585 Besuchern schon früh zum 1:0 (3.) ab. Für das 2:0 und 3:0 war Gabriel Spreitzer verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (5./21.). Auch beim 2:0 ging ein Tormann-Fehler voraus und Spreitzer musste nur noch abstauben. Beim 3:0 setzte sich Spreitzer im Eins-gegen-Eins durch und traf alleine vor dem Tor ins lange Eck. Eigentlich war Zwettl schon geschlagen, als Martin Grubhofer nach einem Eckball das Leder zum 0:4 über die Linie köpfte (32.). Bis zum Schlusspfiff durch den Unparteiischen Daniel Holzinger betrieb die Heimmannschaft nach einem desolaten ersten Spielabschnitt in Halbzeit zwei Schadensbegrenzung und verhinderte eine noch höhere Pleite. Am Ende hieß es 4:0 zugunsten des Ardagger/Viehdorf. Nach 95 Minuten war das Spiel zu Ende und die Fans der Gäste feierten schon den Titel, der nun in greifbare Nähe gerückt ist.

Ardagger/Viehdorf drei Punkte und vier Tore vor Kottingbrunn

Kurz vor Saisonende steht der SC Zwettl mit 49 Punkten auf Platz vier. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Zwettl die dritte Pleite am Stück.

Nach dem Dreier gegen den SC Zwettl führt Ardagger/Viehdorf das Feld der 1. Landesliga an. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des SG Ardagger/Viehdorf ist die funktionierende Defensive, die erst 17 Gegentreffer hinnehmen musste. Der Gast weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 17 Erfolgen, sechs Punkteteilungen und vier Niederlagen vor. Der Ardagger/Viehdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Zwettl stellt sich am Freitag (19:30 Uhr) beim SCU-GLD Kilb vor, zwei Tage vorher und zur selben Zeit empfängt Ardagger/Viehdorf den SG Rohrbach/St. Veit.

1. Landesliga: SC Zwettl – SG Ardagger/Viehdorf, 0:4 (0:4)

32 Martin Grubhofer 0:4

21 Gabriel Spreitzer 0:3

5 Gabriel Spreitzer 0:2

3 Richard Aigner 0:1

