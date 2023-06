Schrems gewinnt das Heimspiel gegen Haitzendorf

Details Freitag, 09. Juni 2023 00:01

1. Landesliga: Rund 300 Besucher kamen zum letzten Saisonspiel nach Schrems. Die Gäste beendeten die Saison mit einer 1:2-Niederlage gegen den ASV Schrems. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Schrems. Im Hinspiel waren die Kontrahenten mit einem 1:1 auseinandergegangen und hatten sich die Punkte geteilt.

Die ersten zwanzig Minuten belauerten sich beide Teams. Deniz Saritas brachte den ASV EATON Schrems in der 22. Minute in Front. Ein Konter brachte Saritas auf der linken Seite in eine gute Position, von der aus er ins lange Eck treffen konnte. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Stefan Nestler den Ausgleich (28.). Florian Schuh legte mit der Ferse für Nestler ab und der zog von der Strafraumgrenze ab und traf ins lange Kreuzeck. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Kurz nach der Pause trafen die Gastgeber zur neuerlichen Führung. Andreas Fuger stellte die Weichen für den ASV Schrems auf Sieg, nachdem sich Lukas Zeiler auf der linken Seite durchsetzte, in den Rücken der Abwehr spielte und Fuger in Minute 53 mit dem 2:1 zur Stelle war. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten des Heimteams.

Fuger macht den Unterschied

Schrems befindet sich mit 40 Zählern am letzten Spieltag im sicheren Tabellenmittelfeld. Der ASV EATON Schrems steht mit insgesamt elf Siegen, sieben Remis und zehn Niederlagen zum Saisonabschluss recht gut da. Mit neun Punkten aus den letzten fünf Spielen machte der ASV Schrems deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.

Kurz vor dem Ende des Fußballjahres rangiert Haitzendorf knapp im gesicherten Bereich. Die Stärke des SV Haitzendorf liegt in der Offensive – mit insgesamt 48 erzielten Treffern. Allzu positiv liest sich die Bilanz von Haitzendorf mit neun Siegen, vier Unentschieden und 15 Niederlagen nicht, auch wenn es diesmal mit Platz elf für den Klassenerhalt ausreicht.

1. Landesliga: ASV EATON Schrems – SV Haitzendorf, 2:1 (1:1)

53 Andreas Fuger 2:1

28 Stefan Nestler 1:1

22 Deniz Saritas 1:0

