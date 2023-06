Klare Niederlage für Langenrohr beim ASV Spratzern

Details Freitag, 09. Juni 2023 00:02

1. Landesliga: Obwohl der SV Langenrohr auf dem Papier der klare Favorit war, mussten die Gäste gegen den ASV Ofenbinder Spratzern vor 85 Zuschauern eine überraschende 2:5-Pleite einstecken. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Langenrohr. Doch die Erwartungen erfüllten sich nicht. Im Hinspiel hatte der SV Langenrohr den Heimvorteil gehabt und mit 4:1 gesiegt.

Der ASV Spratzern erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Florian Benesch traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Bereits in der elften Minute erhöhte David Budimir den Vorsprung des Gastgebers auf 2:0. Für ruhige Verhältnisse sorgte Lukas Mitterwachauer, als er das 3:0 für Spratzern besorgte (15.). Das Spiel war also schon nach einer Viertelstunde so gut wie gelaufen. Ehe der Referee Enver Cindi die Akteure zur Pause bat, erzielte Kevin Aue aufseiten von Langenrohr das 1:3 (44.). Mit der Führung für den ASV Ofenbinder Spratzern ging es in die Halbzeitpause. Mit dem zweiten Treffer von Aue rückte der SV Langenrohr wieder ein wenig an den ASV Spratzern heran (54.) und wieder war es Kevin Aue, der sich als Torschütze feiern ließ. Die Vorentscheidung führten Budimir (65.) und Mario Gronister (74.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. Am Ende blickte Spratzern auf einen klaren 5:2-Heimerfolg über Langenrohr.

Der ASV Spratzern verabschiedet sich mit einem Heimsieg

In der Verteidigung des ASV Ofenbinder Spratzern stimmt es ganz und gar nicht: 47 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Der ASV Spratzern beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Die gute Bilanz des SV Langenrohr hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Langenrohr bisher 14 Siege, sechs Remis und acht Niederlagen. Der SV Langenrohr baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

1. Landesliga: ASV Ofenbinder Spratzern – SV Langenrohr, 5:2 (3:1)

74 Mario Gronister 5:2

65 David Budimir 4:2

54 Kevin Aue 3:2

44 Kevin Aue 3:1

15 Lukas Mitterwachauer 3:0

11 David Budimir 2:0

5 Florian Benesch 1:0

