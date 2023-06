Mannersdorf geht bei den St. Pölten Juniors unter

Details Samstag, 10. Juni 2023 00:02

1. Landesliga: Der ASK Mannersdorf konnte der SKN St. Pölten Juniors im letzten Saisonspiel nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel vor etwa 100 Besuchern mit 1:6. Damit wurde die St. Pölten Juniors der Favoritenrolle vollends gerecht. Nach dem Hinspiel hatte sich der Gastgeber dank eines 3:1-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

David Sauer war es, der vor 100 Zuschauern für die SKN Juniors den Führungstreffer besorgte (1.). Danach drängten die Heimischen den Gast in dessen eigene Hälfte. Für das 2:0 der SKN St. Pölten Juniors zeichnete Alvi Bazaliev verantwortlich (19.). Bevor es in die Pause ging, hatte Antti Koskinen noch das 1:2 von Mannersdorf parat (45.), nachdem er eine Flanke von Amadeus Zenk volley übernahm. Ein Tor auf Seiten der St. Pölten Juniors machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Kurz nach der Pause aber der erneute Nackenschlag für die Gäste. Mario Schodl war zur Stelle und markierte das 3:1 der SKN Juniors (48.). Den Vorsprung der SKN St. Pölten Juniors ließ Lukas Burgstaller in der 72. Minute auf 4:1 anwachsen. Rene Dürnitzhofer traf nach 82 Minuten noch zum 5:1. Dominic Heigl überwand den gegnerischen Schlussmann und setzte mit dem 6:1 (84.) den Schlusspunkt in diesem Spiel. Am Ende kam die SKN St. Pölten Juniors gegen den ASK Mannersdorf zu einem verdienten Sieg.

Mannersdorf beendet die Saison auf dem letzten Platz

Nach allen 28 Spielen findet sich die St. Pölten Juniors in der unteren Tabellenhälfte wieder und kann sich bald auf die nächste Spielzeit in der 1. Landesliga vorbereiten. Die SKN Juniors schnitt insgesamt mäßig ab. Neun Siege und sieben Remis stehen zwölf Niederlagen gegenüber. Die Formkurve der SKN St. Pölten Juniors in der letzten Phase der Saison lässt sich mit konstant und stark betiteln. Die letzte Niederlage liegt schon acht Spiele zurück.

Mit 72 Gegentreffern stellte Mannersdorf die schlechteste Defensive der Liga. Nach allen 28 Spielen steht der Gast auf dem 15. Tabellenplatz. Im Angriff des ASK Mannersdorf herrscht Flaute. Erst zehnmal brachte Mannersdorf den Ball im gegnerischen Tor unter. Mit nun schon 19 Niederlagen, aber nur fünf Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten des ASK Mannersdorf alles andere als positiv. Mit der Leistung der letzten Spiele wird Mannersdorf so unzufrieden wie mit dem gesamten Saisonverlauf sein. Ein Punkt aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

1. Landesliga: SKN St. Pölten Juniors – ASK Mannersdorf, 6:1 (2:1)

84 Dominic Heigl 6:1

82 Rene Duernitzhofer 5:1

72 Lukas Burgstaller 4:1

48 Mario Schodl 3:1

45 Antti Koskinen 2:1

19 Alvi Bazaliev 2:0

1 David Sauer 1:0

