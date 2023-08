Remis zwischen Gloggnitz und Ortmann/Oed-Waldegg

Details Samstag, 12. August 2023 00:05

1. Landesliga: Auch in Gloggnitz ertönte der Anpfiff ins neue Fußballjahr und das vor rund 500 Besuchern in der Krammer-Arena. Im ersten Ligaspiel der neuen Saison trennte sich die SV Gloggnitz vom SG Ortmann/Oed-Waldegg mit einem Remis. 1:1 lautete das Ergebnis am Ende.

In Minute sechs fanden die Gastgeber ihre erste Torchance vor. Gerald Peinsipp köpfte eine Freistoßflanke aber genau in die Hände von Gäste-Keeper Nico Vollhofer. Nur vier Minuten später knallte Stefan Ofner den Ball über das Gehäuse der Gäste. In Minute 17 versuchten die Gäste erstmals gefährlich zu werden, doch der Freistoß aus 25 Metern von Yasin Adigüzel verfehlt das Ziel deutlich. Die größte Chance der Hausherren hatte wohl Lukas Grill, doch sein Freistoß flog nur Zentimeter am Kasten vorbei (37.). Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Remis dank spätem Treffer von Ofner

Die erste Riesenchance vergab Josef Pross nach rund einer Stunde. Dessen Abschluss aus kurzer Distanz ging nur um wenige Zentimeter am Tor vorbei. Der Ortmann/Oed-Waldegg brach den Bann in der 67. Minute und markierte die Führung. Nach einem Eckball von der linken Seite köpfte Justin Strodl unbedrängt aus fünf Metern ins Tor. Stürmer und Abwehrspieler blieben aber nach dem Tor wegen eines Zusammenstoßes verletzt liegen. Ortmann-Trainer Christoph Stifter wollte die Unterbrechung nutzen um neue Anweisungen an seine Spieler weiterzugeben und lief deshalb auf das Spielfeld. Schiedsrichter Johann Usrael zeigte ihm daraufhin die Rote Karte (68.). Kurz vor dem Ausgleich der Heimelf, rettete der Pfosten für Ortmann. Doch schon die nächste Angriffssequenz brachte den späten Ausgleich, als Stefan Ofner nach 86 Minuten vor den 500 Zuschauern Vollstreckerqualitäten bewies. Am Ende trennten sich das Heimteam und Ortmann/Oed-Waldegg schiedlich-friedlich.

1. Landesliga: SV Gloggnitz – SG Ortmann/Oed-Waldegg, 1:1 (0:0)

86 Stefan Ofner 1:1

67 Justin Strodl 0:1

