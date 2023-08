Torfestival bei SG Rohrbach/St. Veit gegen USV Scheiblingkirchen-Warth

Details Samstag, 26. August 2023 13:56

Passend zu den heißen Sommertemperaturen sahen die Fans in Rohrbach an der Gölsen auch ein sehr hitziges und torreiches Fußballspiel. Der Torhunger der anwesenden Zuschauer wurde bereits in der ersten Hälfte von den zwei Mannschaften gestillt. Die Führung des Heimteams SG Rohrbach/St. Veit zur Pause wurde im zweiten Spielabschnitt dann noch von den Gästen USV Scheiblingkirchen-Warth egalisiert. Mehr tat sich nicht mehr, wodurch letztlich keine der beiden Mannschaften drei Punkte erringen konnte.

Torreicher Auftakt in Halbzeit 1

Freitag Abend fanden sich etwa 210 Zuschaur auf der Prokop Sportanlage ein, um mit der wichtigsten Nebensache der Welt und einem Erfolg ihrer Mannschaft ins Wochenende zu starten. Beide Mannschaften ließen sich nicht lange bitten und taten alles, um diesen Wunsch auch zu erfüllen. Gerade mal etwas länger als eine Viertelstunde brauchten die Gäste, bis sie das Ziel richtig eingestellt hatten. In Minute 19 war es dann Reichardt, der mit einem erfolgreich abgeschlossenen Schuss ins lange Eck für die Führung von Scheiblingkirchen-Warth sorgte. Rohrbach verdaute diesen Rückstand aber sehr schnell, war nicht geschockt und antwortete umgehend. Bereits in Minute 24 sorgten sie für den Ausgleich. Gästekeeper Kaltenböck konnte einen Schuss aus der Ferne nicht bändigen. Marco Moser antizipierte am schnellsten, kam an den Ball, ließ sich nicht zweimal bitten und staubte eiskalt ab. Dies war noch nicht alles in Halbzeit 1. Rohrbach hatte sogar noch den Führungstreffer parat. Marco Moser traf in Minute 36 ein weiteres Mal vom Elfmeterpunkt und machte somit seinen persönlichen Doppelpack klar. Mit einem 2 : 1 ging es in die Kabinen. Dementsprechend gut war die Stimmung unter den Heimfans auf der Tribüne. Die Fortsetzung des Spiels konnte gar nicht erwartet werden, erwartete man doch, dass es in dieser Tonart, Tore vor allem für die Rohrbacher, weitergehen sollte.

Ruhigere 2. Hälfte

Nach dem Wiederanpfiff konnte die Partie aber hinsichtlich der Torquote nicht mehr mit den ersten 45 Minuten mithalten. Mutmaßlich war dies unter anderem auch den hohen Temperaturen geschuldet. Einmal aber zumindest gab es noch Anlass für einen Torschrei. Aus Sicht der Gastgeber aber hatten leider die Gäste Grund dazu. In Minute 80 passierte das Unglück. Fabian Kürner spielte einen punktgenauen Stanglpass auf Michael Steiner. Der schloss staubtrocken ab und konnte sich somit auch noch in die Torschützenliste eintragen. Rohrbach hatte darauf nicht noch mal eine Antwort parat, aber auch Scheiblingkirchen-Warth konnte nicht weiter nachsetzen. Somit stand am Ende eine brüderliche Punktetrennung da und beide konnten zumindest für sich reklamieren, an diesem Wochenende ungeschlagen geblieben zu sein.

