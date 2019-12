Erfolgslauf nach Rückkehr der verletzten Spieler - Türnitz pirscht sich an Spitze heran

Details Dienstag, 17. Dezember 2019 13:29

"Wir sind im Sommer in die 2. Klasse Alpenvorland gekommen, haben zwei Drittel der Mannschaften nicht gekannt und haben gewusst, dass es schwer wird. So ist es auch gekommen und wir konnten in den ersten fünf Runden nur vier Punkte verbuchen. Dabei haben uns aber stets vier bis sechs Stammspieler gefehlt und es war fast unmöglich, dies zu kompensieren. In den letzten fünf Runden gewann unser Team alles Spiele und wir sammelten noch 15 Punkte ein. In der letzten Partie gegen Frankenfels fehlte nur noch ein Spieler und wir waren die besser Mannschaft, sonst konnten wir nie aus dem Vollen schöpfen. Jetzt liegen wir drei Punkte hinter dem Zweiten und sechs hinter dem Leader, unser Verein steht nicht schlecht da", beschreibt SV Türnitz Coach Martin Stupphann die abgelaufene Hinrunde, die sein Team an der vierten Stelle abschloss.

"Vollzählig können wir um den Meister mitspielen"

Noch einmal auf den Wechsel in die neue Klasse angesprochen und auf die Frage nach dem Unterschied in der Stärke der beiden Ligen antwortet der Trainer des Tabellenvierten: "Es hat sich von Jahr zu Jahr verschoben, die 2. Klasse Traisental war in den vergangenen Jahren sicher stärker, dies hat sich aber in dieser Saison gedreht. Einige Mannschaften haben sich gewaltig verstärkt, ich hätte nicht gedacht, dass es so große Veränderungen bei den Vereinen geben wird."

In der Wintertransferzeit wird es laut Stupphann bei Türnitz weitgehend ruhig bleiben. "Es sieht momentan so aus, als ob alles gleich bleiben wird und ich hoffe, dass alle im Kader bei uns bleiben. Wir haben einen sehr guten, ausgeglichenen Kader und uns stehen 15 bis 16 Spieler zur Verfügung. Wenn alle fit sind und es keine Ausfälle gibt, können wir zu 100% um den Meister mitspielen. Im Frühjahr spielen wir gleich zu Beginn daheim gegen Herbstmeister Scheibbs, treffen danach auf Hohenberg und spielen zu Hause gegen Gresten. Wir werden nach den ersten drei Begegnungen in der Rückrunde wissen, ob wir oben mitspielen können oder im Mittelfeld der Liga sind."

Ende Jänner startet Türnitz mit der Vorbereitung auf das Frühjahr, vier bis fünf Testspiele sind in der Folge geplant. Dabei trifft man unter anderem auf die 1. Klasse Vereine Mank und Weissenbach. Anfang März wird wie jedes Jahr ein Trainingslager abgehalten, dieses Mal findet es von Sonntag bis Donnerstag in Brixen statt und danach will man fit und gut vorbereitet in die zweite Saisonhälfte starten.

