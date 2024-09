SV Rust: „Wollen ganz vorne dabei sein“

2. Klasse Donau

Der SV Rust hat in der 2. Klasse Donau einen recht vielversprechenden Start hingelegt. Die Mannen von Trainer Stefan Holzmeier holten aus den ersten drei Spielen der noch jungen Saison insgesamt sieben Punkte, stehen damit aufgrund der sehr guten Tordifferenz auf dem ersten Tabellenplatz. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und mit Coach Stefan Holzmeier über den gelungenen Start, die Stärken und Schwächen der Mannschaft, die Ziele und den kommenden Gegner geplaudert.

Ligaportal: Herr Holzmeier, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Stefan Holzmeier: Sehr positiv – sowohl, was das Spielerische als auch was die Resultate angeht, wobei zweiteres ein Stück weit bedeutender ist im Fußball. Wir haben aus den ersten drei Runden sieben Punkte geholt, in den ersten beiden Runden sind wir auf doch eher hochkarätigere Gegner gestoßen, wir sind insofern zufrieden mit dem, was wir bis jetzt erreicht haben.

Ligaportal: Wo sehen Sie aktuell Stärken in der Mannschaft und wo eventuell Themen, an denen man noch arbeiten muss?

Stefan Holzmeier: Was mir betreffend Stärken als erstes einfällt, ist, dass wir es offensiv ganz gut hinbekommen. Wir haben in drei gespielten Runden bereits neun Tore erzielt, das ist natürlich ein sehr schöner Schnitt von drei Treffern pro Spiel. Da waren auch einige Standardtore dabei, was sehr positiv ist, weil das oft ein Spiel entscheiden kann, wenn aus dem Spiel heraus mal nichts passiert. Was noch verbesserungswürdig ist, sind wahrscheinlich die Standards defensiv. Bei uns in der Liga werden bei Fouls rund um die Mittelauflage oder in der eigenen Hälfte die Gegner sehr dazu ermutigt, den Ball hoch in den Sechzehner reinzuschlagen. Wir versuchen, diese Situationen in der Defensive zu vermeiden, Standards gegen uns zu vermeiden, das ist ein wichtiger Punkt, wo wir noch nicht dort sind, wo wir hinwollen, da können wir uns noch entwickeln.

Ligaportal: Welchem Saisonziel hat man sich verschrieben?

Stefan Holzmeier: Nachdem wir letzte Saison den zweiten Platz erreicht haben, nimmt man sich natürlich ungern weniger vor als die letzten Jahre. Wir wollen absolut ganz vorne dabei sein, wissen aber natürlich, dass das kein Selbstläufer ist. Mit Zielvorgaben wie „Wir wollen Meister werden“, hält man sich natürlich ein bisschen zurück, da man den Druck auf die Mannschaft nicht unnötig erhöhen muss, aber wir wollen schon richtig weit vorne dabei sein.

Ligaportal: Welche Art von Aufgabe wartet in der nächsten Runde?

Stefan Holzmeier: Am Sonntag spielen wir auswärts gegen Würnitz. Auswärtsspiele bedeuten für uns immer dasselbe, dass der Platz deutlich kleiner ist als unserer und die Qualität des Spielfelds oft schlechter ist als bei uns. Wenn es 0:0 steht, ist es schwierig, den Bann zu brechen, das Tor zu erzielen, da müssen wir konzentriert arbeiten, in der Defensive keine unnötigen Fehler machen und ja nicht in Rückstand gehen, stattdessen nach Möglichkeit mit der ersten, zweiten, dritten Chance das Tor erzielen, um uns das Leben einfacher zu machen.

