2. Klasse Donau: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 11:28

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Nico Bock (ATSV Hollabrunn)

Endergebnis:



1. Nico Bock (ATSV Hollabrunn / 3611 Stimmen)

2. Stefan Ubrig (SV Stetten / 3102 Stimmen)

3. Matthias Längauer (SV Zwentendorf / 2462 Stimmen)

4. Matthias Arnold (SV Stetteldorf / 1157 Stimmen)

5. Julian Nevrivy (SV Stetten / 809 Stimmen)

6. Ludwig Voith (SV Langenzersdorf / 800 Stimmen)

7. Christopher Nastl (SV Zwentendorf / 381 Stimmen)

8. Marcel Török (SV Zwentendorf / 324 Stimmen)

9. Philip Török (SV Zwentendorf / 323 Stimmen)

10. Roman Brandstetter (SV Stetteldorf / 271 Stimmen)