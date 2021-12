Zwentendorf möchte wieder "rauf"

Details Mittwoch, 29. Dezember 2021 10:59

In der Reihe der Ligaportal-Interviews lassen wir dieses Mal Oliver Cepera, Trainer des SV Zwentendorf, zu Wort kommen. Seine Mannschaft überwintert in 2. Klasse Donau punktegleich mit Rust auf Platz eins. Mit neun Siegen und vier Remis in 13 Runden ist man noch ungeschlagen und "reif" für den Aufstieg in die Gebietsliga.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Oliver Cepera: "Überwiegend sehr ausser mit den 2 Niederlagen in den letzten beiden Runden die sehr Schmerzen da wir uns von den Verfolgern absetzen hätten können."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Cepera: "Die Stimmung in der Mannschaft und im Verein ist natürlich wenn man vorne mitspielt gut und die Zuschauerzahlen waren bei den Heimspielen sehr gut was den Verein und die Funktionäre natürlich sehr freut."

Das Ziel ist klar: Meister!

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Cepera: "Wir sind noch am Sondieren."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Cepera: "Leider haben wir mit Dominik Török einen Langzeitverletzten. Wobei ich hoffe, das er in der Vorbereitung, die am 1. Februar 2022 beginnt wieder voll einsteigen kann. Sonst gab es nur leichte Blessuren und erfreulicherweise keine COVID-Erkrankungen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Cepera: "Die Zielsetzung ist klar der Meistertitel."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Cepera: "Ich denke und hoffe das ein normaler Spielbetrieb stattfindet."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Cepera: "Rust, Großrussbach, Langenzersdorf mit der überraschend guten jungen Truppe, eventuell noch Sitzenberg wenn sie einen Lauf kriegen und natürlich wir. Ich hoffe, das wir im Juni ganz oben stehen."

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!