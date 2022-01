USVG Großrußbach motiviert für die Rückrunde

Details Sonntag, 30. Januar 2022 20:41

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Daniel Kahr vom Union Sportverein Großgemeinde Großrußbach, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Reinhard Klaus überwintert in 2. Klasse Donau nach sechs Siegen, fünf Remis und nur einer Niederlage mit 23 Punkten auf Rang drei. Nur einen Zähler hinter dem Spitzenduo Zwentendorf und Rust. Im Frühjahr 2022 ist also Hochspannung garantiert.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Daniel Kahr: "Wir sind mit der Herbstsaison sehr zufrieden. Es war eine tolle erste Saisonhälfte, obwohl wir doch sehr viele verletzungsbedingte Ausfälle hatten."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Kahr: "Die Stimmung ist sehr, sehr gut und es sind alle motiviert für die Rückrunde."

"Zugänge werden uns sicher enorm verstärken"

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Kahr: "Es gibt drei Zugänge: Gabriel Flandorfer und Bernhard Neumeyer (beide Obergänserndorf) sowie Lukas Milanovich (Ernstbrunn). Gabriel und Lukas waren in der zweiten Landesliga und Gebietsliga absolute Stammspieler. Sie werden uns sicher enorm verstärken. Zusätzlich sind die zwei Großrussbacher. Bernhard wird uns sicher ebenfalls weiterhelfen. Ansonsten sind keine Transfers mehr geplant."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Kahr: "Es gab leider sehr viele Verletzte. Michael Bokanovic, Leo Grabler, Philipp Richter und Bernhard Fiala haben sich das Kreuzband gerissen. Diese vier Spieler werden uns leider für die Rückrunde noch nicht zur Verfügung stehen. Erfreulich jedoch ist, dass Mehmet Öczan und Ovidiu Ionescu nach längerer Verletzungspause wieder zu uns stoßen. Insgesamt haben uns diese sechs Spieler in der ersten Saisonhälfte sicher enorm gefehlt."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Kahr: "Die Zielsetzung ist klar: Wir wollen vorne mitspielen. Ob es für ganz oben reicht werden wir dann sehen. In so einer starken 2. Klasse mit so vielen sehr guten Vereinen ist es jedoch immer schwer sich vorne zu halten."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Kahr: "Ich denke und hoffe, dass die Rückrunde planmäßig begonnen wird und durchgespielt werden kann."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Kahr: "Die Titelkandidaten sind Zwentendorf, Rust, Leitzersdorf und Großrussbach. Ich denke jeder dieser Vereine hat die Chance den Titel zu holen."