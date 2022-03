USV Leitzersdorf möchte oben dranbleiben

Details Dienstag, 22. März 2022 07:50

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Daniel Zöhrer, Trainer beim USV Leitzersdorf, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 2. Klasse Donau nach sieben Siegen, einem Remis und vier Niederlagen mit 22 Punkten auf Rang fünf. Aber nur je zwei Zähler hinter dem Spitzenduo Zwentendorf und Rust. Auf Zöhrer und Leitzersdorf wartet also eine packende Frühjahrssaison: "Für mich sind die Top 5 in der Tabelle gleichermaßen Titelkandidaten. In der 2. Klasse Donau gibt es keine Mannschaft wo man sich im Vorbeigehen drei Punkte abholen kann, daher wird es eine sehr spannende Rückrunde."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Daniel Zöhrer: "Wir sind mit der Herbstsaison sehr zufrieden. Speziell unsere Heimstärke hat mir sehr imponiert, wir haben auf heimischen Boden kein Spiel verloren."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Zöhrer: "Die Stimmung im gesamten Verein ist top. Alle ziehen an einem Strang und freuen sich schon auf die Rückrunde."

Ein neuer "Abräumer und ein neuer Mann für die Tore

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Zöhrer: "Es gibt zwei Zugänge: Lukas Kaltenbrunner wird im Mittelfeld abräumen, und Avni Imeri uns hoffentlich mit Toren weiterhelfen. Mit Fredi Paxa und Dino Alispahic verzeichnen wir auch zwei Abgänge."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Zöhrer: "Ivan Bosnjak stand uns leider nur sechs Spiele zur Verfügung, da er sich im letzten Vorbereitungsspiel einen komplizierten Bruch im Handgelenk zuzog. Philip Scharm hat sich das Kreuzband gerissen, er wird voraussichtlich im Juni wieder mit dem Training beginnen, und Kristijan Katusic hatte seinen Bänderriss aus der vorigen Saison noch mitgeschleppt. Bis auf Philip sind alle Spieler wieder verletzungsfrei und voll im Training."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Zöhrer: "Wir wollen so lange wie möglich oben dranbleiben, mal schauen was dann im Endeffekt rausschaut."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Zöhrer: "Ich hoffe und wünsche mir sehr, dass die Meisterschaft zu Ende gespielt werden kann."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Zöhrer: "Für mich sind die Top 5 in der Tabelle gleichermaßen Titelkandidaten auf die Meisterschaft. In der 2. Klasse Donau gibt es keine Mannschaft wo man sich im Vorbeigehen drei Punkte abholen kann, daher wird es eine sehr spannende Rückrunde."