2. Klasse Donau: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Sonntag, 24. Juli 2022 10:26

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Reinhard Schreiber (SC Sitzenberg/R.)

Endergebnis:



1. Reinhard Schreiber (SC Sitzenberg/R. / 5046 Stimmen)

2. Marcel Török (SV Zwentendorf / 4539 Stimmen)

3. Philip Török (SV Zwentendorf / 3715 Stimmen)

4. Dominik Kauscheder (SC Sitzenberg/R. / 2217 Stimmen)

5. Daniel Vermeulen (SC Sitzenberg/R. / 861 Stimmen)

6. Marco Schmidhuber (Großrußbach / 753 Stimmen)

7. Maximilian Jäger (SV Langenzersdorf / 489 Stimmen)

8. Thomas Scherner (SC Sitzenberg/R. / 177 Stimmen)

9. Ludwig Voith (SV Langenzersdorf / 149 Stimmen)

10. David König (SV Rust / 132 Stimmen)