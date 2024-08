SV Viktoria Rust und USV Leitzersdorf trennen sich mit einem spannenden 2:2-Unentschieden

Spielberichte

Der SV Viktoria Rust und der USV Leitzersdorf lieferten sich vor etwa 200 Zuschauern ein packendes Duell, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Trotz der Führung der Leitzersdorfer gelang es den Rustern, sich zurückzukämpfen und das Spiel auszugleichen. Besonders die Schlussphase des Spiels bot den Zuschauern spannende Momente.

Leitzersdorf mit der Führung zur Halbzeit

Das Spiel zwischen dem SV Viktoria Rust und dem USV Leitzersdorf begann mit hohem Tempo und intensivem Einsatz beider Mannschaften. In der 44. Minute gelang den Leitzersdorfern durch Emir Salihovic der erste Treffer des Spiels. Salihovic nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Ruster und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Die Gäste gingen somit mit einer verdienten Führung in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit beiden Teams, die sich nichts schenkten. Die Leitzersdorfer erhöhten ihren Druck und wurden in der 59. Minute erneut belohnt. Ivan Bosnjak erzielte das 2:0 für den USV Leitzersdorf und brachte sein Team in eine komfortable Position. Zu diesem Zeitpunkt schien es, als könnten die Leitzersdorfer das Spiel sicher nach Hause bringen.

Aufholjagd und Ausgleich der Ruster

Doch die Ruster gaben nicht auf und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 68. Minute gelang Jakob Eichinger der Anschlusstreffer zum 1:2. Eichinger nutzte eine Unordnung in der gegnerischen Abwehr und traf souverän ins Netz. Dies war der Beginn einer spannenden Aufholjagd des SV Viktoria Rust.

Nur zwei Minuten später, in der 70. Minute, erzielte Stefan Holzmeier den Ausgleichstreffer zum 2:2. Holzmeier bewies seine Qualitäten als Torjäger und brachte die Ruster zurück ins Spiel. Die Zuschauer waren begeistert von der kämpferischen Leistung des Heimteams.

In der 87. Minute erhielt der USV Leitzersdorf einen weiteren Rückschlag. Rene Gössl sah die Gelb-Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Die Leitzersdorfer waren nun in Unterzahl und mussten die letzten Minuten des Spiels mit einem Spieler weniger bestreiten.

Trotz der numerischen Unterlegenheit kämpften die Leitzersdorfer tapfer weiter und verteidigten ihr Tor mit allem, was sie hatten. Die Ruster drängten auf den Siegtreffer, doch die Abwehr der Gäste hielt stand. Schließlich endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem gerechten 2:2-Unentschieden.

Dieses Spiel in der 2. Klasse Donau (NÖ) bot den Zuschauern alles, was ein spannendes Fußballspiel ausmacht: Tore, Karten und packende Zweikämpfe. Beide Teams zeigten eine starke Leistung und können stolz auf ihre kämpferische Einstellung sein. Die Ruster und die Leitzersdorfer trennten sich somit mit einem Punktgewinn, der für beide Mannschaften zufriedenstellend sein kann.

2. Klasse Donau: SV Rust : Leitzersdorf - 2:2 (0:1)

70 Stefan Holzmeier 2:2

68 Jakob Eichinger 1:2

59 Ivan Bosnjak 0:2

44 Emir Salihovic 0:1

