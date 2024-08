SV Stetten dominiert den SV Neuaigen mit 5:0

Spielberichte

Details Montag, 26. August 2024 18:28

In einem einseitigen Match setzte sich der SV Stetten, vor rund 100 Zuschauern, eindrucksvoll gegen den SV Neuaigen durch. Schon in der ersten Halbzeit machten die Gäste deutlich, dass sie die drei Punkte mit nach Hause nehmen wollten und führten bereits mit 3:0. In der zweiten Halbzeit setzte der SV Stetten seine dominante Vorstellung fort und erzielte zwei weitere Treffer, um das Spiel mit einem überzeugenden 5:0-Sieg abzuschließen. Die Heimmannschaft, der Sportverein Neuaigen, hatte den Gästen kaum etwas entgegenzusetzen.

Früher Schock für Neuaigen

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als bereits in der dritten Minute der SV Neuaigen durch ein Eigentor von Patrick Pegler ins Hintertreffen geriet. Dieser frühe Rückstand wirkte wie ein Weckruf für Neuaigen, das kurz darauf durch Anton Pauković eine gute Chance hatte, als sein Schuss an die Latte ging. Dennoch konnte der SV Neuaigen diese Phase des Aufbäumens nicht lange aufrechterhalten.

In der 32. Minute baute der SV Stetten die Führung weiter aus. Dennis Ilic traf nach einem gut gespielten Angriff, nachdem er eine klasse Vorlage erhielt und den Ball links unten im Tor versenkte. Nur wenige Minuten später, in der 45. Minute, war es erneut Ilic, der die Defensive des SV Neuaigen überwand und das 3:0 erzielte.

Stetten setzt sich weiter ab

Die zweite Halbzeit begann genauso wie die erste endete, mit einer dominanten Vorstellung des SV Stetten. In der 53. Minute nutzte Lukas Gassner eine Unachtsamkeit in der Defensive des Sportvereins Neuaigen und schob zum 4:0 ein. Das Heimteam versuchte zwar, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, jedoch scheiterten sie immer wieder an der gut organisierten Abwehr des SV Stetten.

Eine der wenigen Chancen für den SV Neuaigen in der zweiten Hälfte hatte Kenan Bečić, dessen Schuss in der 62. Minute vom Torwart des SV Stetten pariert wurde. In der 65. Minute kam es zu einem weiteren Angriff, den Anton Pauković mit einem Schuss abschloss, der jedoch ebenfalls vom Torwart vereitelt wurde.

In der 73. Minute entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für den SV Stetten. Fadim Bedzeti trat an und verwandelte sicher zum 5:0. Danach war der Wille des SV Neuaigen endgültig gebrochen. Die letzten Minuten der Partie verliefen ohne weitere nennenswerte Ereignisse, und der Schiedsrichter pfiff das Spiel ab.

Mit dieser deutlichen Niederlage endete ein enttäuschender Abend für den Sportverein Neuaigen. Der SV Stetten hingegen konnte einen beeindruckenden Auswärtssieg feiern und wichtige Punkte in der 2. Klasse Donau (NÖ) sammeln.

2. Klasse Donau: Neuaigen : SV Stetten - 0:5 (0:3)

73 Fadim Bedzeti 0:5

53 Lukas Gassner 0:4

46 Dennis Ilic 0:3

32 Dennis Ilic 0:2

3 Eigentor durch Patrick Pegler 0:1

