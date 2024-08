SV Zwentendorf und USC Fels trennen sich in packendem 3:3-Unentschieden

Spielberichte

Details Montag, 26. August 2024 19:17

Der SV Zwentendorf und der USC Fels lieferten sich, vor rund 100 Zuschauern, in der 2. Runde der 2. Klasse Donau (NÖ) ein mitreißendes Duell, das mit einem 3:3-Unentschieden endete. Nach einer starken ersten Hälfte von USC Fels, in der Erik Hradil alle drei Tore erzielte, kehrten die Zwentendorfer in der zweiten Halbzeit eindrucksvoll zurück. Besonders Danijel Matos glänzte mit einem Doppelpack und sicherte dem SV Zwentendorf einen Punkt.

Erik Hradil macht lupenreinen Hattrick

Die Partie zwischen dem SV Zwentendorf und dem USC Fels begann sofort mit hoher Intensität. Schon früh zeichnete sich ab, dass die Gäste aus Fels auf ein schnelles Tor drängten. Bereits in der 11. Minute konnte Erik Hradil den ersten Treffer für den USC Fels markieren. Hradil ließ die Zwentendorfer Abwehr mit einem präzisen Schuss alt aussehen und stellte auf 0:1.

Der frühe Treffer brachte die Felser in eine komfortable Position und sie nutzten den Schwung, um weiter Druck auf den SV Zwentendorf auszuüben. In der 18. Minute war es erneut Erik Hradil, der seinen Torriecher unter Beweis stellte und auf 0:2 erhöhte. Die Verteidigung der Zwentendorfer war schlichtweg überfordert und konnte dem Tempo der Gäste nichts entgegensetzen.

Doch damit nicht genug: Erik Hradil schloss seine herausragende erste Halbzeit in der 36. Minute mit seinem dritten Treffer ab. Ein Hattrick für den Angreifer des USC Fels, der damit seine Mannschaft zur Halbzeit mit 0:3 in Führung brachte. Der SV Zwentendorf schien zu diesem Zeitpunkt keine Antworten auf die offensive Power der Felser zu haben.

Imposante Aufholjagd der Zwentendorfer

Nach der Halbzeitpause zeigte sich der SV Zwentendorf deutlich entschlossener und aggressiver. Es war offensichtlich, dass die Gastgeber nicht gewillt waren, sich kampflos geschlagen zu geben. In der 62. Minute war es Markus Marschall, der den ersten Hoffnungsschimmer für die Zwentendorfer brachte. Mit einem platzierten Elfmeter verkürzte er auf 1:3.

Der Treffer setzte neue Kräfte bei den Zwentendorfern frei und die Mannschaft drängte weiter auf das Tor der Felser. Die Belohnung folgte in der 81. Minute, als Danijel Matos den Anschlusstreffer zum 2:3 erzielte. Matos zeigte dabei seine ganze Klasse und ließ die Verteidigung des USC Fels erneut hinter sich.

Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als Danijel Matos nur eine Minute später erneut zuschlug. In der 82. Minute gelang ihm der Ausgleichstreffer zum 3:3. Die Fans des SV Zwentendorf feierten den Treffer frenetisch, während der USC Fels sichtlich geschockt war, dass die komfortable Führung dahin war.

Trotz weiterer Bemühungen beider Mannschaften in den letzten Minuten der Partie blieb es beim 3:3. Das intensive Spiel endete mit einem Unentschieden, das sich der SV Zwentendorf durch eine beeindruckende zweite Halbzeit redlich verdient hatte. Die Aufholjagd der Zwentendorfer wird sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben, ebenso wie die starke erste Halbzeit von Erik Hradil für den USC Fels.

2. Klasse Donau: Zwentendorf : Fels - 3:3 (0:3)

82 Danijel Matos 3:3

81 Danijel Matos 2:3

62 Markus Marschall 1:3

36 Erik Hradil 0:3

18 Erik Hradil 0:2

11 Erik Hradil 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.