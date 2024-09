USC Fels gewinnt mit 4:2 gegen SV Stetteldorf am Wagram

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 14:21

Der USC Fels hat in einem spannenden Spiel gegen den SV Stetteldorf am Wagram einen eindrucksvollen 4:2-Sieg errungen. Bereits in der ersten Halbzeit legte das Team, vor gut 100 Zuschauern, den Grundstein für den Erfolg und ließ sich auch durch zwischenzeitliche Aufholversuche der Gäste nicht beirren. Mit diesem Sieg in der 4. Runde der 2. Klasse Donau (NÖ) setzt der Union Sportclub Fels ein klares Zeichen an die Konkurrenz.

Felser Blitzstart und frühe Führung

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als der USC Fels bereits in der zweiten Minute in Führung ging. Erik Hradil war zur Stelle und nutzte eine frühe Gelegenheit, um das erste Tor des Spiels zu erzielen. Dieser Treffer setzte die Gäste unter Druck und verlieh den Felsern zusätzlichen Schwung. In der Folge entwickelte sich eine intensive Partie, in der beide Mannschaften um jeden Ball kämpften.

In der 35. Minute konnte der Union Sportclub Fels seine Führung ausbauen. Erneut war es Erik Hradil, der sich in die Torschützenliste eintragen konnte und das 2:0 für seine Mannschaft erzielte. Dieser Doppelpack zeigte einmal mehr die Effizienz und Kaltschnäuzigkeit des Angreifers. Mit diesem beruhigenden Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Entscheidende Momente in der zweiten Halbzeit

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, konnte der USC Fels erneut jubeln. In der 49. Minute erhöhte Simon Lackner auf 3:0 und brachte seine Mannschaft damit noch deutlicher in Führung. Die Felser zeigten sich in bester Torlaune und ließen den Gästen nur wenig Raum für eigene Aktionen.

Doch der SV Stetteldorf am Wagram gab sich nicht geschlagen und kämpfte unermüdlich weiter. In der 63. Minute konnte Daniel Schöllenbauer einen Treffer für die Gäste erzielen und verkürzte auf 3:1. Dieser Anschlusstreffer weckte Hoffnungen auf eine mögliche Aufholjagd.

Die Antwort des USC Fels ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 89. Minute war es Jakob Paschinger, der zum 4:1 traf und damit die letzten Zweifel am Sieg seiner Mannschaft beseitigte. Die Felser präsentierten sich weiterhin in Torlaune und ließen nichts mehr anbrennen.

Kurz vor dem Ende des Spiels, in der 91. Minute, bekam der SV Stetteldorf am Wagram noch eine Gelegenheit, das Ergebnis etwas freundlicher zu gestalten. Martin Surala verwandelte einen Elfmeter sicher zum 4:2-Endstand. Trotz dieses späten Treffers konnte der USC Fels einen verdienten Sieg feiern und drei wichtige Punkte einfahren.

Insgesamt zeigten die Felser eine starke Leistung, die ihnen den zweiten Saisonsieg bescherte. Der SV Stetteldorf am Wagram musste sich trotz tapferer Gegenwehr geschlagen geben und wird in den kommenden Spielen weiter an sich arbeiten müssen, um die ersehnten Punkte einzufahren. Die Zuschauer durften sich über ein unterhaltsames Spiel mit vielen Toren freuen, das von der ersten bis zur letzten Minute unterhaltsam war.

2. Klasse Donau: Fels : Stetteldorf - 4:2 (2:0)

91 Martin Surala 4:2

89 Jakob Paschinger 4:1

63 Daniel Schöllenbauer 3:1

49 Simon Lackner 3:0

35 Erik Hradil 2:0

2 Erik Hradil 1:0

