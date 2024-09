SV Rust macht in Würnitz halbes Dutzend voll

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 18:54

Der SV Rust feierte einen überwältigenden 6:0-Sieg beim FC Würnitz in der vierten Runde der 2. Klasse Donau. Das Spiel, das an einem sonnigen Sonntagnachmittag stattfand, zeigte die Dominanz der Gäste, die ihre Chancen konsequent nutzten. Schon in der ersten Halbzeit legte der Sportverein Rust den Grundstein für den Sieg, ehe die Gäste in der zweiten Halbzeit ihre Führung weiter ausbauten.

Spannung bis zur Halbzeit

In der Anfangsphase des Spiels waren Chancen auf beiden Seiten rar gesät. Der erste Durchbruch gelang dem SV Rust kurz vor der Halbzeitpause. In der 44. Minute erzielte Gabriel Beck das 1:0 für die Gäste, nachdem er eine hervorragende Vorlage von David König verwandelte. Dieser Treffer brachte den Sportverein Rust in eine komfortable Position, als die Mannschaften in die Kabine gingen.

Ruster Schützenfest in der zweiten Halbzeit

Mit Beginn der zweiten Halbzeit legte der SV Rust einen beeindruckenden Sturmlauf hin. Bereits in der 48. Minute erhöhte Samuel Macho auf 2:0, indem er einen Würnitzer Abwehrspieler geschickt ausspielte. Nur eine Minute später sorgte König für das 3:0, während die Würnitzer noch nicht aus ihrer Lethargie erwacht waren.

Die Gäste ruhten sich jedoch nicht auf ihrer Führung aus. In der 67. Minute erzielte Eti Sobotka das 4:0, nachdem er eine grandiose Vorlage von Samuel Macho nur noch einschieben musste. Zu diesem Zeitpunkt schien das Spiel bereits entschieden zu sein, doch der SV Rust zeigte weiterhin eine beeindruckende Leistung. In der 80. Minute war es Eichinger, der mit Übersicht ins rechte Eck traf und das 5:0 markierte.

Den Schlusspunkt setzte Felix Greul in der 88. Minute, als er zum 6:0-Endstand traf. Dies war sein erstes Tor im Trikot des SV Rust und ein besonders sehenswerter Treffer. Die Freude bei den Ruster Fans und Spielern war entsprechend groß. Mit dem Schlusspfiff in der 91. Minute endete das Spiel mit einem verdienten 6:0-Sieg für den Sportverein Rust.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Alexander Nastl (995 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Alexander Nastl mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

