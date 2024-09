SV Zwentendorf feiert Kantersieg gegen SV Stetten

Spielberichte

Details Montag, 09. September 2024 18:31

Der SV Zwentendorf setzte ein deutliches Zeichen in der 2. Klasse Donau (NÖ), indem sie den SV Stetten mit einem klaren 6:0-Sieg besiegten. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Zwentendorfer, vor zirka 100 Zuschauern, den Grundstein für ihren Erfolg und konnten ihre Dominanz auch in der zweiten Halbzeit fortsetzen. Herausragende Akteure des Spiels waren Danijel Matos und Markus Marschall, die mit ihren Treffern den Grundstein für den deutlichen Sieg legten.

Ein fulminanter Start des SV Zwentendorf

Bereits in den Anfangsminuten übernahm der SV Zwentendorf die Kontrolle über das Spielgeschehen. In der 7. Minute gelang Matthias Längauer der frühe Führungstreffer zum 1:0. Dieser schnelle Treffer setzte den Sportverein Stetten früh unter Druck und eröffnete den Gastgebern die Möglichkeit, ihr Spiel aufzuziehen. Nur vier Minuten später, in der 11. Minute, konnte Markus Marschall den Vorsprung auf 2:0 ausbauen. Der SV Zwentendorf zeigte sich weiterhin unermüdlich und erhöhte das Tempo, was in der 19. Minute durch einen weiteren Treffer belohnt wurde. Danijel Matos schoss den Ball zum 3:0 ins Netz und sorgte damit für eine komfortable Führung.

Der Sportverein Stetten hatte in dieser Phase des Spiels große Schwierigkeiten, dem Druck standzuhalten und selbst Akzente zu setzen. Die Defensive der Gäste war überfordert und fand kein Mittel gegen die angriffslustigen Zwentendorfer. Trotz einiger Versuche, durch Konter Nadelstiche zu setzen, blieben die Gäste weitgehend harmlos und ohne wirkliche Torchance.

Unaufhaltsame Zwentendorfer in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause ließ der SV Zwentendorf nicht nach und setzte seinen Offensivdrang fort. In der 52. Minute war es erneut Markus Marschall, der mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 4:0 erhöhte. Die Zwentendorfer hatten das Spiel nun endgültig unter Kontrolle und ließen keine Zweifel mehr am Ausgang der Partie aufkommen. Danijel Matos, der bereits in der ersten Halbzeit erfolgreich war, setzte in der 62. Minute mit seinem zweiten Treffer ein weiteres Ausrufezeichen und erhöhte auf 5:0.

Der SV Stetten war zu diesem Zeitpunkt bereits geschlagen und konnte dem Spielverlauf nichts mehr entgegensetzen. Die Gastgeber ließen jedoch nicht locker und wollten ihren Torhunger weiter stillen. In der 69. Minute war es wieder Danijel Matos, der mit seinem dritten Treffer des Spiels den Endstand von 6:0 herstellte. Mit diesem Hattrick krönte sich Matos zum Spieler des Spiels und unterstrich die Dominanz seiner Mannschaft eindrucksvoll.

Der Sportverein Stetten blieb über die gesamte Spielzeit hinweg ungefährlich und fand kein Mittel gegen die starken Zwentendorfer. Der Schlusspfiff besiegelte den klaren und verdienten 6:0-Sieg für die Gastgeber. Dieser deutliche Erfolg wird sicherlich das Selbstvertrauen der Mannschaft stärken und zeigt, dass der SV Zwentendorf in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner ist.

2. Klasse Donau: Zwentendorf : SV Stetten - 6:0 (3:0)

69 Danijel Matos 6:0

62 Danijel Matos 5:0

52 Markus Marschall 4:0

19 Danijel Matos 3:0

11 Markus Marschall 2:0

7 Matthias Längauer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.