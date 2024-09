SV Stetten siegt auswärts mit 4:1 gegen SV Stetteldorf am Wagram

Spielberichte

Details Sonntag, 22. September 2024 13:16

Der SV Stetten sicherte sich, vor etwa 90 Zuschauern, einen überzeugenden 4:1-Auswärtssieg gegen den Sportverein Stetteldorf am Wagram in der 6. Runde der 2. Klasse Donau (NÖ). Von Beginn an dominierte die Gastmannschaft und zeigte eindrucksvoll ihre spielerische Überlegenheit. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 4:1 und ließen in der zweiten Halbzeit nichts mehr anbrennen.

Frühe Führung für den SV Stetten

Das Spiel wurde mit hohem Tempo begonnen, und der SV Stetten setzte den SV Stetteldorf sofort unter Druck. Bereits in der 11. Minute fiel das erste Tor der Partie: Lukas Gassner erzielte das 0:1 für den SV Stetten. Mit diesem Treffer brachte er sein Team in eine frühe Führung und setzte den Gastgeber unter Zugzwang.

In der 27. Minute konnte der SV Stetten seine Führung weiter ausbauen. Diesmal war es Lukas Gaßler, der die Abwehr des Sportvereins Stetteldorf am Wagram überwand und das 0:2 markierte. Der SV Stetten zeigte sich in dieser Phase des Spiels äußerst effizient und nutzte seine Chancen konsequent.

Elfmeter und Hoffnungsschimmer für den SV Stetteldorf

Der SV Stetteldorf am Wagram ließ sich jedoch nicht unterkriegen und versuchte, ins Spiel zurückzufinden. In der 33. Minute bot sich die große Chance: Ein Elfmeter wurde zugunsten der Heimmannschaft gepfiffen. Martin Surala trat an und verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:2. Dieser Anschlusstreffer gab dem Sportverein Stetteldorf am Wagram neuen Mut und Hoffnung auf eine Wende.

Doch der SV Stetten hatte die passende Antwort parat. Nur sieben Minuten später, in der 40. Minute, erhöhte Eren Erdi Isik auf 1:3 für die Gäste. Der schnelle Gegenschlag dämpfte die aufkommende Euphorie des SV Stetteldorf wieder erheblich.

Der nächste Schlag folgte kurz vor der Halbzeitpause. In der 45. Minute traf Dennis Ilic für den SV Stetten und stellte den komfortablen 1:4-Halbzeitstand her. Mit dieser deutlichen Führung im Rücken ging der SV Stetten beruhigt in die Pause.

SV Stetten verteidigt souverän

In der zweiten Halbzeit zeigte sich der SV Stetten weiterhin konzentriert und ließ dem SV Stetteldorf kaum Räume, um gefährliche Angriffe zu starten. Die Defensive der Gäste stand sicher und erstickte die Bemühungen des Sportvereins Stetteldorf am Wagram im Keim.

Auch wenn der SV Stetteldorf alles versuchte, um nochmals heranzukommen, fehlte es letztlich an der Durchschlagskraft und Präzision. Der SV Stetten verteidigte geschickt und spielte die Partie souverän zu Ende. So endete das Spiel schließlich mit einem 1:4-Sieg für die Gäste, die sich verdient über drei Punkte freuen konnten.

Mit diesem Erfolg bestätigte der SV Stetten seine gute Form und zeigte, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Der Sportverein Stetteldorf am Wagram hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und die Schwächen analysieren, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreicher zu agieren.

Das Spiel endete mit einem klaren 1:4, und der SV Stetten konnte zufrieden die Heimreise antreten. Die Mannschaft zeigte eine starke Leistung und belohnte sich mit einem deutlichen Sieg gegen den Sportverein Stetteldorf am Wagram.

2. Klasse Donau: Stetteldorf : SV Stetten - 1:4 (1:4)

45 Dennis Ilic 1:4

40 Eren Erdi Isik 1:3

33 Martin Surala 1:2

27 Lukas Gaßler 0:2

11 Lukas Gassner 0:1

Details

