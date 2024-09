Packender Heimsieg: SC Hadersdorf dreht das Spiel gegen USC Fels

Spielberichte

Samstag, 28. September 2024

Der SC Hadersdorf konnte in einem spannenden Spiel der 7. Runde der 2. Klasse Donau (NÖ), vor zirka 200 Zuschauern, einen dramatischen 3:2-Sieg gegen den USC Fels feiern. Nachdem die Felser zur Halbzeit noch mit 2:0 führten, gelang es den Hadersdorfern, das Spiel in der zweiten Hälfte zu ihren Gunsten zu wenden. Ein unglückliches Eigentor in der Schlussphase besiegelte schließlich das Schicksal der Gäste.

Blitzstart für den USC Fels

Von Beginn an zeigten die Gäste vom USC Fels ihre Entschlossenheit und gingen früh in Führung. Bereits in der 18. Minute war es Martin Hofstetter, der die Felser mit 1:0 in Front brachte. Hofstetter nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Hadersdorfer und schloss einen schnellen Angriff souverän ab. Der frühe Rückstand setzte den SC Hadersdorf unter Druck, doch die Gastgeber fanden zunächst keinen Weg, um entscheidend vor das Tor der Felser zu kommen.

Kurz vor der Halbzeitpause bauten die Gäste ihre Führung aus. In der 44. Minute erzielte Hulusi Akkus das 2:0 für den USC Fels. Akkus zeigte seine individuelle Klasse, als er sich geschickt gegen mehrere Verteidiger durchsetzte und den Ball im Netz versenkte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging der Union Sportclub Fels in die Kabine, während der SC Hadersdorf sich in der Pause sammeln musste.

Comeback der Hadersdorfer

Nach der Halbzeitpause kamen die Hadersdorfer deutlich motivierter aus der Kabine. Schon kurz nach Wiederanpfiff gelang es ihnen, den Anschlusstreffer zu erzielen – allerdings unter Mithilfe des Gegners. Ein Eigentor von Martin Hofstetter in der 46. Minute brachte den Sportverein Hadersdorf zurück ins Spiel und ließ die Hoffnungen auf eine Wende aufkeimen.

Der SC Hadersdorf setzte nun alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Die Offensivbemühungen wurden in der 83. Minute belohnt, als Patrick Neugebauer den ersehnten Treffer zum 2:2 erzielte. Neugebauer zeigte seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und brachte die Gastgeber wieder auf Augenhöhe mit den Felsern. Die Partie war nun völlig offen und die Spannung im Stadion greifbar.

Das Drama nahm jedoch in den letzten Minuten des Spiels eine neue Wendung. In der 87. Minute unterlief Martin Hofstetter erneut ein Missgeschick, als er ein weiteres Eigentor erzielte und damit den SC Hadersdorf mit 3:2 in Führung brachte. Für Hofstetter war es ein bitterer Abend, während die Hadersdorfer das Glück auf ihrer Seite hatten.

In der 92. Minute wurde Martin Hofstetter dann auch noch mit Gelb-Rot vom Platz gestellt, nachdem er sich ein zweites Vergehen geleistet hatte. Dies besiegelte endgültig die Niederlage für den USC Fels. Mit einem Mann weniger auf dem Feld konnten die Felser keinen entscheidenden Druck mehr aufbauen, und so endete das Spiel mit einem hart umkämpften 3:2-Sieg für den SC Hadersdorf.

Ein denkwürdiges Spiel, das den Zuschauern sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird, fand somit einen dramatischen Abschluss. Der SC Hadersdorf konnte sich über drei wichtige Punkte freuen, während der USC Fels nach einer vielversprechenden ersten Halbzeit leer ausging.

2. Klasse Donau: Hadersdorf : Fels - 3:2 (0:2)

87 Eigentor durch Martin Hofstetter 3:2

83 Patrick Neugebauer 2:2

46 Eigentor durch Martin Hofstetter 1:2

44 Hulusi Akkus 0:2

18 Martin Hofstetter 0:1

