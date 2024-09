SK Tulbing gewinnt gegen SV Neuaigen klar mit 6:0

Spielberichte

Details Samstag, 28. September 2024 15:28

Ein beeindruckender Abend für den SK Tulbing in der 2. Klasse Donau (NÖ) endete mit einem klaren 6:0-Sieg gegen den SV Neuaigen. Schon zur Halbzeit führten die Tulbinger, vor etwa 100 Zuschauern, mit 4:0 und ließen ihren Gegnern auch in der zweiten Hälfte keine Chance. Stefan Holzbauer brillierte mit vier Toren und war der Mann des Abends. Der Sportklub Tulbing zeigte eine dominante Vorstellung und sicherte sich damit drei wertvolle Punkte.

Ein Blitzstart für die Tulbinger

Das Spiel begann pünktlich und die erste bemerkenswerte Aktion ließ nicht lange auf sich warten. In der 29. Minute erzielte Thomas Fertl das erste Tor des Abends für den SK Tulbing. Sein präziser Schuss ließ dem Torwart des SV Neuaigen keine Chance und brachte die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung.

Nur sieben Minuten später, in der 36. Minute, legte Stefan Holzbauer nach. Mit einem gekonnten Abschluss erhöhte er den Vorsprung der Tulbinger auf 2:0. Die Gäste vom SV Neuaigen schienen von dem frühen Rückstand geschockt zu sein und fanden kaum ins Spiel.

Kurz vor der Halbzeitpause setzte Benedikt Krumpl ein weiteres Ausrufezeichen. In der 43. Minute netzte er zum 3:0 ein und machte die Sache für den Sportverein Neuaigen noch schwieriger. Doch damit nicht genug, Stefan Holzbauer zeigte erneut seine Klasse und erzielte nur zwei Minuten später, in der 45. Minute, das 4:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging der SK Tulbing in die Halbzeitpause.

Holzbauers Gala in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann so, wie die erste endete: mit dominanten Tulbingern. Stefan Holzbauer war erneut zur Stelle und markierte in der 65. Minute das 5:0. Der Stürmer des SK Tulbing zeigte sich an diesem Abend in herausragender Form und ließ der Abwehr des SV Neuaigen keine Chance.

Nur eine Minute später, in der 66. Minute, krönte Holzbauer seine beeindruckende Leistung mit seinem vierten Treffer des Abends. Das 6:0 für die Tulbinger war der endgültige Beweis für ihre Überlegenheit in diesem Spiel.

Die restlichen Minuten des Spiels verliefen ohne weitere nennenswerte Ereignisse. Der SV Neuaigen war in dieser Phase des Spiels komplett überfordert und konnte dem Druck des Sportklub Tulbing nichts entgegensetzen. Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute stand der deutliche 6:0-Erfolg der Tulbinger fest.

Mit diesem Sieg festigt der SK Tulbing seine Position in der Tabelle der 2. Klasse Donau (NÖ) und zeigt, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Der SV Neuaigen hingegen muss sich nach dieser klaren Niederlage neu sortieren und die kommenden Spiele nutzen, um wieder Punkte zu sammeln.

2. Klasse Donau: SK Tulbing : Neuaigen - 6:0 (4:0)

66 Stefan Holzbauer 6:0

65 Stefan Holzbauer 5:0

45 Stefan Holzbauer 4:0

43 Benedikt Krumpl 3:0

36 Stefan Holzbauer 2:0

29 Thomas Fertl 1:0

