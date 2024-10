FZSV Rußbach siegt gegen SV Neuaigen in torreicher Begegnung

Spielberichte

Details Montag, 07. Oktober 2024 16:37

Der FZSV Rußbach setzte sich in einem spannenden Aufeinandertreffen gegen den SV Neuaigen mit einem klaren 5:2 durch. Trotz anfänglicher Bemühungen der Gastgeber war Rußbach, vor etwa 100 Zuschauern, die spielbestimmende Mannschaft und nutzte die Schwächen des SV Neuaigen konsequent aus. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 3:2 und ließen in der zweiten Hälfte nichts mehr anbrennen. Insbesondere die Defensive des Sportvereins Neuaigen wirkte überfordert und konnte den angriffsstarken Rußbachern nicht standhalten.

Torreiches Hin und Her in der ersten Hälfte

Das Spiel begann mit einer ausgeglichenen Phase, in der beide Teams einige Angriffe starteten, jedoch ohne großen Erfolg. Der FZSV Rußbach nutzte dann in der 23. Minute eine Unachtsamkeit in der Defensive des SV Neuaigen und ging durch Artur Marek Maka in Führung. Nur wenige Minuten später folgte eine dramatische Phase: In der 36. Minute erzielte Anton Paukovic den Ausgleich per Elfmeter für den SV Neuaigen, nachdem Anel Dudaković im Strafraum gefoult wurde. Doch die Antwort von Rußbach ließ nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später brachte Daniel Obritzhauser sein Team per Kopfball nach einem Eckstoß wieder in Führung. Unmittelbar darauf besorgte Valtrim Veseli das 3:1 für die Gäste, die Heimischen agierten zu diesem Zeitpunkt geschockt.

Die Gastgeber versuchten, erneut zurückzukommen, und in der 42. Minute gelang Bojan Adamović nach einem Eckstoß der erneute Ausgleich. Somit konnte man sich auf eine spannende zweite Spielhälfte freuen.

Rußbach bleibt dominant in der zweiten Hälfte

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der FZSV Rußbach weiterhin in bester Torlaune. In der 57. Minute erhöhte Marcel Maurer auf 4:2, nachdem der SV Neuaigen eine Aufholjagd nicht erfolgreich gestalten konnte. Der FZSV Rußbach zeigte sich eiskalt in der Chancenverwertung und spielte seine Angriffe konsequent zu Ende. Die Gastgeber hingegen fanden kaum Mittel, um den Druck zu erhöhen, und agierten ideenlos.

In der 71. Minute setzte Sefa Aydemir den Schlusspunkt mit einem sehenswerten Lupfertor, das die Führung auf 5:2 ausbaute. Der SV Neuaigen versuchte, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, doch die Bemühungen verliefen im Sand.

Insgesamt war es eine klare Angelegenheit für den FZSV Rußbach, der die Schwächen des Gegners konsequent ausnutzte und sich verdient die drei Punkte sicherte. Der SV Neuaigen hingegen muss sich nach dieser Niederlage in der Defensive neu sortieren, um in den kommenden Spielen erfolgreicher zu agieren.

2. Klasse Donau: Neuaigen : Rußbach - 2:5 (2:3)

71 Sefa Aydemir 2:5

57 Marcel Maurer 2:4

42 Bojan Adamovic 2:3

40 Valtrim Veseli 1:3

39 Daniel Obritzhauser 1:2

36 Anton Paukovic 1:1

23 Artur Marek Maka 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.