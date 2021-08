Langenzersdorf schießt sich gegen Stetten an die Spitze

Details Samstag, 21. August 2021 07:52

Der SV Langenzersdorf holte den ersten Saisonsieg gegen den SV Stetten durch einen 3:0-Erfolg. Die rund 80 Zuschauer sahen eine klare Angelegenheit für die Gastgeber, die in der zweiten Halbzeit den Sack zumachen und sich die drei Punkte zu sichern konnten.

Die Fans mussten allerdings bis kurz vor dem Pausentee warten um den ersten Treffer bejubeln zu dürfen. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Langenzersdorfs Rudolf Dollecal das 1:0 (40.). Die Pausenführung des Spitzenreiters fiel knapp aus.

Dollecal-Doppelpack besiegelt den Sieg

Die zweite Halbzeit wurde angepfiffen und wenig später behauptete sich der SV Langenzersdorf gegen die Hintermannschaft des SV Stetten. Moritz Polster jubelte über seinen Treffer. Neuer Spielstand: 2:0 (56.). In ruhiges Fahrwasser brachte das Heimteam sich, indem Dollecal das 3:0 erzielte (77.). Es war der zweite Treffer von Dollecal an diesem Abend. Ein starker Auftritt ermöglichte dem SV Langenzersdorf am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SV Stetten.

2. Klasse Donau: SV Langenzersdorf – SV Stetten, 3:0 (1:0)

40 Rudolf Dollecal 1:0

56 Moritz Polster 2:0

77 Rudolf Dollecal 3:0

