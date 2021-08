Rußbach hält die Null gegen Stetteldorf fest

Details Montag, 23. August 2021 05:17

2. Klasse Donau: Rund 120 Fans wollten das Spiel am zweiten Spieltag zwischen Stetteldorf und Rußbach mitverfolgen. Der SV Stetteldorf am Wagram kommt im neuen Fußballjahr einfach nicht auf die Beine und kassierte bereits zwei Niederlagen am Stück. An diesem Spieltag setzte es eine 0:2-Pleite.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. In der 54. Minute ging der FZSV Rußbach durch einen Treffer von Nicolas Gratzl in Führung. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Liridon Dauti, der das 2:0 aus Sicht der Gäste perfekt machte (88.). Letzten Endes holte Rußbach gegen den SV Stetteldorf drei Zähler.

Stetteldorf steht ganz unten

Für Stetteldorf bedeutet diese Niederlage ein Platz ganz unten in der Tabelle.

Mit sechs Punkten auf der Habenseite steht Rußbach derzeit auf dem zweiten Rang.

2. Klasse Donau: SV Stetteldorf am Wagram – FZSV Rußbach, 0:2 (0:0)

54 Nicolas Gratzl 0:1

88 Liridon Dauti 0:2

