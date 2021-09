SV Zwentendorf gewinnt Spitzenspiel gegen SV Rust

Details Montag, 20. September 2021 04:24

2. Klasse Donau: Die gute Serie des Gasts seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Der SV Rust verlor gegen den SV Zwentendorf mit 2:4 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Zwentendorf die Nase vorn.

In Minute 28 traf der Gastgeber zum ersten Mal ins Schwarze. Haris Garagic verwandelte einen Strafstoß zum 1:0. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte der SV Zwentendorf durch Dejan Bratic auf 2:0 (39.). Mit der Führung für den SV Zwentendorf ging es in die Kabine.

Garagic führt sein Team zum Sieg

Für klare Verhältnisse sorgte der SV Zwentendorf, indem Garagic das 3:0 markierte (48.). Der SV Rust traf dann aber in Person von David König zum 1:3 (57.). Der SV Zwentendorf ließ den Vorsprung in der 63. Minute ber erneut anwachsen. Wieder war es Haris Garagic, der sich schon zum dritten Mal als Torschütze feiern ließ. Vor 150 Zuschauern traf Raphael Lang-Muhr noch zum 2:4 (74.) für Rust. Am Schluss schlug der SV Zwentendorf den SV Rust vor eigenem Publikum mit 4:2 und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Durch die drei Punkte gegen den SV Rust verbesserte sich Zwentendorf auf Platz drei. 14 Tore – mehr Treffer als der SV Zwentendorf erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Donau. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Zwentendorf.

Der SV Rust holte auswärts bisher nur vier Zähler. Mit 13 gesammelten Zählern hat der SV Rust nun den zweiten Platz im Klassement inne.

2. Klasse Donau: SV Zwentendorf – SV Rust, 4:2 (2:0)

28 Haris Garagic 1:0

39 Dejan Bratic 2:0

48 Haris Garagic 3:0

57 David Koenig 3:1

63 Haris Garagic 4:1

74 Raphael Lang-Muhr 4:2

