Leitzersdorf gewinnt Heimspiel gegen Stetten

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 03:59

2. Klasse Donau: Am Samstag trafen Leitzersdorf und der SV Stetten aufeinander. Das Match entschied der USV Leitzersdorf vor rund 75 Fans mit 4:2 für sich. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Leitzersdorf wurde der Favoritenrolle gerecht.

Das Heimteam legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Ivan Bosnjak aufhorchen (6./14.). Nikola Aleksandropulos nutzte die Chance für den SV Stetten und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 1:2 ins Netz. Der USV Leitzersdorf hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Bosnjak glänzt als dreifacher Torschütze

Leitzersdorf musste den Treffer von Philip Moradi zum 2:2 hinnehmen (55.). Der USV Leitzersdorf traf etwas später durch Michael Öller zum 3:2 (68.). Mit dem 4:2 sicherte Bosnjak Leitzersdorf nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (77.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der USV Leitzersdorf den SV Stetten 4:2.

Leitzersdorf belegt mit 15 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz. Der Angriff des USV Leitzersdorf wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 20-mal zu. Fünf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des USV Leitzersdorf.

Mit 23 Gegentreffern ist der SV Stetten die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die Abwehrprobleme des Gasts bleiben akut, sodass der SV Stetten weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die Stärke des SV Stetten liegt in der Offensive – mit insgesamt 19 erzielten Treffern. Zwei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SV Stetten bei. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem SV Stetten auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Am nächsten Samstag reist Leitzersdorf zum SV Zwentendorf, zeitgleich empfängt der SV Stetten den SV Stetteldorf am Wagram.

2. Klasse Donau: USV Leitzersdorf – SV Stetten, 4:2 (2:1)

6 Ivan Bosnjak 1:0

14 Ivan Bosnjak 2:0

38 Nikola Aleksandropulos 2:1

55 Philip Moradi 2:2

68 Michael Oeller 3:2

77 Ivan Bosnjak 4:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!