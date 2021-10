SV Zwentendorf am Gipfel: Klarer Heimsieg über Leitzersdorf

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 03:37

2. Klasse Donau: Mit dem SV Zwentendorf und dem USV Leitzersdorf trafen sich am Samstag vor rund 125 Besuchern zwei Topteams. Für den Gast schien der SV Zwentendorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Zwentendorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Leitzersdorf einen klaren Erfolg.

Für das erste Tor des SV Zwentendorf war Filip Bosnjak verantwortlich, der in der 38. Minute das 1:0 besorgte. Ein Tor auf Seiten der Heimmannschaft machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. In der 51. Minute erhöhte Danijel Matos auf 2:0 für den Tabellenprimus. Haris Garagic baute den Vorsprung des SV Zwentendorf in der 76. Minute aus. Ein starker Auftritt ermöglichte Zwentendorf am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den USV Leitzersdorf.

Zwentendorf bleibt Tabellenführer

Der SV Zwentendorf stabilisierte mit den drei Punkten die gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen. Erfolgsgarant des SV Zwentendorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 24 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Sieben Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Zwentendorf. Zuletzt lief es erfreulich für den SV Zwentendorf, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt Leitzersdorf den fünften Platz in der Tabelle ein.

Am kommenden Sonntag trifft der SV Zwentendorf auf den SV Stetteldorf am Wagram, der USV Leitzersdorf spielt tags zuvor gegen den SV Rust.

2. Klasse Donau: SV Zwentendorf – USV Leitzersdorf, 3:0 (1:0)

38 Filip Bosnjak 1:0

51 Danijel Matos 2:0

76 Haris Garagic 3:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!