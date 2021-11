Heimsieg gegen Würnitz: Langenzersdorf setzt Erfolgsserie fort

Details Samstag, 30. Oktober 2021 03:18

2. Klasse Donau: Langenzersdorf und Würnitz lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich vor knapp 70 Besuchern mit 4:3 endete. Die Ausgangslage sprach für den SV Langenzersdorf, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Der FC Würnitz ging durch Miroslav Navratil in der neunten Minute in Führung. In Minute 27 vergab Franz Schöpf die Chance für die Gäste einen Penalty zu verwandeln. Rudolf Dollecal versenkte den Ball in der 33. Minute im Netz des Gasts. Würnitz musste den Treffer von Johannes Mandl zum 2:1 hinnehmen (38.). Jetzt erst recht, dachte sich Gerhard Gastinger, der kurz nach dem Nackenschlag den 2:2-Ausgleich parat hatte (40.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Mandl mit dem 3:2 für Langenzersdorf zur Stelle (42.). Zur Pause wusste der Gastgeber eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Anschluss fünf Minuten vor dem Ende

Sebastian Haimerl schoss die Kugel zum 4:2 für den SV Langenzersdorf über die Linie (77.). Mit dem 3:4 gelang Navratil ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (85.). Am Schluss siegte Lanenzersdorf gegen den FC Würnitz.

Der SV Langenzersdorf belegt mit 23 Punkten den dritten Tabellenplatz. Die Offensive von Langenzersdorf in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Würnitz war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 28-mal schlugen die Angreifer des SV Langenzersdorf in dieser Spielzeit zu. Langenzersdorf knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der SV Langenzersdorf sieben Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen.

Trotz der Niederlage belegt der FC Würnitz weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Vier Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat Würnitz derzeit auf dem Konto.

Während der FC Würnitz damit nach sieben ungeschlagenen Partien erstmals wieder verlor, verbuchte Langenzersdorf mit dem siebten Sieg und dem dritten Dreier in Folge das nächste Erfolgserlebnis für sich.

Am kommenden Samstag trifft der SV Langenzersdorf auf den ATSV Hollabrunn, Würnitz spielt am selben Tag gegen den SV Stetten.

2. Klasse Donau: SV Langenzersdorf – FC Würnitz, 4:3 (3:2)

9 Miroslav Navratil 0:1

33 Rudolf Dollecal 1:1

38 Johannes Mandl 2:1

40 Gerhard Gastinger 2:2

42 Johannes Mandl 3:2

77 Sebastian Haimerl 4:2

85 Miroslav Navratil 4:3

