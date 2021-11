Sieg beim FC Würnitz: SV Stetten nimmt drei Punkte mit nach Hause

Details Sonntag, 07. November 2021 02:53

2. Klasse Donau: Rund 100 Besucher kamen zum Spiel der 13. Runde zwischen dem FC Würnitz und dem SV Stetten. Der SV Stetten errang am Samstag einen 4:2-Sieg über den FC Würnitz.

Christoph Fasching brachte Würnitz in der neunten Minute ins Hintertreffen. In der 21. Minute brachte das Heimteam den Ball im Netz des SV Stetten zum Ausgleich unter. Als Torschütze ließ sich Gökhan Isik feiern. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Schnelle Antwort nach Anschlusstreffer

Fabian Schweinberger stellte die Weichen für den SV Stetten auf Sieg, als er in Minute 46 mit dem 2:1 zur Stelle war. Phillip Konhäusner traf dann noch zum 3:1 (60.). Wenige Minuten später verkürzte der FC Würnitz durch denzweiten Treffer von Isik auf 2:3 (63.). Mit dem 4:2 sicherte Fasching dem SV Stetten nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (64.). Mit dem Ende der Spielzeit strich der SV Stetten gegen Würnitz die volle Ausbeute ein.

Der FC Würnitz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Würnitz. Von 15 möglichen Zählern holte man nur fünf.

Beim SV Stetten präsentierte sich die Abwehr angesichts 31 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (27). Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird der SV Stetten die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Der SV Stetten ist jetzt mit 15 Zählern punktgleich mit dem FC Würnitz, platziert sich jedoch aufgrund des erfolgreichen direkten Duells auf dem sechsten Rang. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 27.03.2022 empfängt Würnitz dann im nächsten Spiel den SV Zwentendorf, während der SV Stetten am gleichen Tag beim ATSV Hollabrunn antritt.

2. Klasse Donau: FC Würnitz – SV Stetten, 2:4 (1:1)

9 Christoph Fasching 0:1

21 Goekhan Isik 1:1

46 Fabian Schweinberger 1:2

60 Phillip Konhaeusner 1:3

63 Goekhan Isik 2:3

64 Christoph Fasching 2:4

