Langenzersdorf patzt gegen Hollabrunn

Details Sonntag, 07. November 2021 02:57

2. Klasse Donau: Obwohl Langenzersdorf auf dem Papier der klare Favorit war, musste der Gast gegen Hollabrunn vor rund 50 Fans eine überraschende 1:3-Pleite einstecken. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des SV Langenzersdorf. Doch die Erwartungen erfüllten sich nicht.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den ATSV Hollabrunn und Langenzersdorf ohne Torerfolg in die Kabinen. Manuel Proksch versenkte die Kugel zum 1:0 (70.). Die Führung hielt allerdings nur acht Minuten. Ein Eigentor durch Nikolas Fessl brachte den Ausgleich für den SV Langenzersdorf (78.). Turgut Tazi glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Hollabrunn (79./93.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der ATSV Hollabrunn Langenzersdorf 3:1.

Tazi wird zum Matchwinner

Hollabrunn muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im letzten Match der Hinrunde tat der Gastgeber etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz zwölf. Zwei Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat der ATSV Hollabrunn derzeit auf dem Konto. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte Hollabrunn endlich wieder einmal drei Punkte.

Der SV Langenzersdorf holte auswärts bisher nur vier Zähler. Durch diese Niederlage fiel Langenzersdorf aus der Aufstiegszone auf Platz vier. Die gute Bilanz des SV Langenzersdorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Langenzersdorf bisher sieben Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. Der SV Langenzersdorf baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Der ATSV Hollabrunn verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und empfängt das nächste Mal am 27.03.2022 den SV Stetten. In 21 Wochen trifft Langenzersdorf auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 03.04.2022 beim SV Stetten antritt.

2. Klasse Donau: ATSV Hollabrunn – SV Langenzersdorf, 3:1 (0:0)

70 Manuel Proksch 1:0

78 Eigentor durch Nikolas Fessl 1:1

79 Turgut Tazi 2:1

93 Turgut Tazi 3:1

