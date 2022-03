Leitzersdorf vergibt Drei-Tore-Vorsprung: Rußbach erzielt Remis in der Nachspielzeit

Details Sonntag, 27. März 2022 00:36

2. Klasse Donau: Der USV Leitzersdorf hatte den Sieg scheinbar schon so gut wie sicher, am Ende verblieb jedoch nur ein einziger Punkt auf der Habenseite: 3:3 lautete das Resultat vor rund 100 Besuchern. Der vermeintlich leichte Gegner war Rußbach mitnichten. Der FZSV Rußbach kam gegen Leitzersdorf zu einem achtbaren Remis. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das der FZSV Rußbach am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.

Ein Doppelpack brachte den USV Leitzersdorf in eine komfortable Position: Avni Imeri war gleich zweimal zur Stelle (2./22.). In der 27. Minute schoss die Heimmannschaft das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. Michael Öller wurde als Torschütze gefeiert. Leitzersdorf gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Aufholjagd! Drei Tore in den letzten Minuten

Nicolas Gratzl beförderte das Leder vom Elfmeterpunkt aus zum 1:3 von Rußbach über die Linie (80.). Das 2:3 der Gäste bejubelte dann Liridon Dauti (85.). Jetzt lagen die Nerven blank. Julian Huto machte dem USV Leitzersdorf kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte (93.). Alles sprach für einen Sieg von Leitzersdorf, doch am Ende wurde das Aufbäumen des FZSV Rußbach noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Der USV Leitzersdorf machte in der Tabelle keinen Boden gut und steht auf Platz fünf. Sieben Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Leitzersdorf momentan auf dem Konto. Der USV Leitzersdorf ist seit vier Spielen unbezwungen.

Bei Rußbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 31 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (29). Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung des FZSV Rußbach aus, sodass man nun auf dem neunten Platz steht. Vier Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Rußbach derzeit auf dem Konto. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der FZSV Rußbach noch Luft nach oben.

Der nächste Gegner von Leitzersdorf, welcher in zwei Wochen, am 10.04.2022, empfangen wird, ist der SV Stetteldorf am Wagram. Rußbach erwartet am Sonntag den SV Stetteldorf.

2. Klasse Donau: USV Leitzersdorf – FZSV Rußbach, 3:3 (3:0)

