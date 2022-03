Mayer trifft in beide Tore! Tulbing bezwingt Stetteldorf

Details Montag, 28. März 2022 01:10

2. Klasse Donau: Es kamen rund 85 Besucher zum Spiel der 14. Runde nach Stetteldorf am Wagram. Die Differenz von einem Treffer brachte dem SK Tulbing gegen den SV Stetteldorf den Dreier. Das Match endete mit 3:2. Der SK Tulbing wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Hinspiel hatten die Gäste für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

Ein Mann prägte die ersten 45 Minuten. Kevin Mayer brachte Stetteldorf in der sechsten Minute ins Hintertreffen. Bereits in der achten Minute erhöhte der SK Tulbing durch Christoph Baumühlner den Vorsprung auf 2:0. Eigentor in der 31. Minute: Pechvogel Mayer beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit dem SV Stetteldorf am Wagram den 1:2-Anschluss. Raphael Barath schoss die Kugel zum 3:1 für den SK Tulbing über die Linie (45.+1). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Das 2:3 des SV Stetteldorf bejubelte Fabian Denninger (54.). In Minute 66 parierte Keeper Stefan Rohsmann einen Penalty der Gäste. Obwohl dem SK Tulbing nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Stetteldorf zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:2.

Tulbing am Ende mit drei Punkten belohnt

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als der SV Stetteldorf am Wagram. Man kassierte bereits 36 Tore gegen sich. In der Defensivabteilung der Heimmannschaft knirscht es gewaltig, weshalb der SV Stetteldorf weiter im Schlamassel steckt. Nun musste sich Stetteldorf schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der SV Stetteldorf am Wagram wartet schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Durch den Erfolg verbesserte sich der SK Tulbing im Klassement auf Platz sieben. Der SK Tulbing verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der SK Tulbing auf insgesamt nur fünf Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Am nächsten Sonntag reist der SV Stetteldorf zum FZSV Rußbach, zeitgleich empfängt der SK Tulbing den SC Sitzenberg-Reidling.

2. Klasse Donau: SV Stetteldorf am Wagram – SK Tulbing, 2:3 (1:3)

54 Fabian Denninger 2:3

46 Raphael Barath 1:3

31 Eigentor durch Kevin Mayer 1:2

8 Christoph Baumuehlner 0:2

6 Kevin Mayer 0:1