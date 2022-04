Drei-Tore-Gala – Zwentendorfs Garagic schießt Hollabrunn ab!

Details Montag, 04. April 2022 01:47

2. Klasse Donau: Rund 120 Zuschauer wollten das Spiel in Zwentendorf gegen Hollabrunn sehen. Nichts zu holen gab es für Hollabrunn beim SV Zwentendorf. Das Heimteam erfreute seine Fans mit einem 3:1. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Zwentendorf löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Das Hinspiel, das 3:1 geendet war, hatte seinen Sieger mit dem Tabellenführer gefunden.

Die erste Halbzeit war von insgesamt acht Gelben Karten geprägt. Bevor es in die Pause ging, hatte Haris Garagic noch das 1:0 des SV Zwentendorf parat (41.). Der SV Zwentendorf nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Hollabrunns Boris Ahmeti bekam nach 63 Minuten die Gelb-Rote Karte gezeigt. Mit einem schnellen Doppelpack (74./77.) zum 3:0 schockte Garagic den ATSV Hollabrunn. In der 80. Minute brachte Osman Bozkurt das Netz für die Gäste zum Zappeln. Zum Schluss feierte Zwentendorf einen dreifachen Punktgewinn gegen Hollabrunn.

Garagic wurde zum Man of the Match

Erfolgsgarant des SV Zwentendorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 38 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Zehn Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Zwentendorf.

Wann bekommt der ATSV Hollabrunn die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den SV Zwentendorf gerät man immer weiter in die Bredouille. Nun musste sich Hollabrunn schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der ATSV Hollabrunn baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Sonntag reist der SV Zwentendorf zum SV Langenzersdorf, zeitgleich empfängt Hollabrunn den SV Rust.

2. Klasse Donau: SV Zwentendorf – ATSV Hollabrunn, 3:1 (1:0)

80 Osman Bozkurt 3:1

77 Haris Garagic 3:0

74 Haris Garagic 2:0

41 Haris Garagic 1:0