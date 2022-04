Nächste Pleite für Würnitz gegen Großrußbach

Details Montag, 11. April 2022 01:38

2. Klasse Donau: Rund 50 Fans kamen zum Spiel der 16. Runde und sahen einen Auswärtserfolg. Die USVG Großrußbach erreichte einen 2:0-Erfolg beim FC Würnitz. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Großrußbach enttäuschte die Erwartungen nicht. Das Hinspiel hatte der Gast mit 3:0 gewonnen.

Die Anfangsphase ging klar an die Gäste. In Minute acht traf die USVG Großrußbach zum ersten Mal ins Schwarze. Als Torschütze ließ sich Mehmet Özcan feiern. Erst nach einer guten halben Stunde fanden auch die Heimischen ihre erste Chance vor. Würnitz war gewillt auszugleichen. In MInute 44 hatte Würnitz die Chance per Elfmeter auszugleichen, doch der Ball fand nicht den Weg ins Tor. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch bei starkem Wind nichts Zählbares mehr heraus. Kurz vor Ultimo war noch Ovidiu-Alexandru Ionescu zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Großrußbach verantwortlich (85.). Letzten Endes holte die USVG Großrußbach gegen den FC Würnitz drei Zähler.

Großrußbach bleibt im Verfolgerfeld

Würnitz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behält der Gastgeber den neunten Tabellenplatz bei. Die formschwache Abwehr, die bis dato 35 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des FC Würnitz in dieser Saison. Nun musste sich Würnitz schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nach dem fünften Fehlschlag am Stück ist der FC Würnitz weiter in Bedrängnis geraten. Gegen Großrußbach war am Ende kein Kraut gewachsen.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut die USVG Großrußbach hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Mit nur elf Gegentoren stellt Großrußbach die sicherste Abwehr der Liga. Die USVG Großrußbach verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und zwei Niederlagen.

Am nächsten Sonntag reist Würnitz zum SK Tulbing, zeitgleich empfängt Großrußbach den ATSV Hollabrunn.

2. Klasse Donau: FC Würnitz – USVG Großrußbach, 0:2 (0:1)

85 Ovidiu-Alexandru Ionescu 0:2

8 Mehmet Oezcan 0:1